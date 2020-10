adidas dévoile 5 nouveaux maillots (Arsenal, Manchester United, Juventus, Bayern Munich, Real Madrid) dessinés à la main et signés Pharrell Williams (Humanrace)

Aujourd’hui, adidas a dévoilé officiellement 5 nouveaux maillots de ses principaux clubs de football sous contrat : Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Arsenal FC et Juventus.

Des maillots originaux au design « dessiné à la main » signés Pharrell Williams pour la collection Humanrace.

Pour le design des 5 maillots, la marque aux trois bandes et le chanteur ont décidé de rendre hommage à certains kits du passé avec un look retro efficace.

Les joueurs d’Arsenal, Manchester United et du Real Madrid porteront ces maillots ce week-end sur les pelouses lors de l’échauffement. De son côté, la Juventus portera son maillot « dessiné à la main » en match officiel ce week-end contre Verone en Série A. Le Bayern Munich portera son 4ème maillot lors de certains matchs de coupe d’Allemagne.

« L’histoire façonne l’avenir et, pour aller de l’avant, il est parfois nécessaire de jeter un coup d’œil en arrière » précise Pharrell Williams dans un communiqué. « Pour créer cette collection, il était ainsi crucial d’étudier l’histoire de chacun des clubs et de déterminer comment, du point de vue du design, chaque moment fort du passé avait été figé et préservé dans les mémoires. Chacun de ces cinq maillots se veut ainsi un hommage à l’histoire de son club ainsi qu’une célébration de l’universalité du sport. »

Manchester United x Pharrell Williams Humanrace (1990-1992)

Arsenal FC x Pharrell Williams Humanrace (1991-1993)

Bayern Munich x Pharrell Williams Humanrace adidas (1991-1993)

Juventus x Pharrell Williams Humanrace adidas (2015-2016)

Real Madrid x Pharrell Williams Humanrace adidas (2014-2015)

En plus des maillots vendus au prix de 90 euros, adidas a également conçu une collection dédiée avec notamment une paire de crampons (PREDATOR MUTATOR 20+ HUMAN RACE), dont le design a également été dessiné à la main, vendu 280€.