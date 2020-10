Ball s’offre le Naming de l’Arena des Denvers Nuggets (NBA) et Colorado Avalanche (NHL)

Aujourd’hui, Kroenke Sports & Entertainment (KSE) a annoncé la signature d’un contrat de partenariat majeur avec Ball, société spécialisée dans les emballages en aluminium.

Un partenariat global qui concerne plusieurs équipes de sport professionnel détenues par KSE.

Dans le cadre de cet accord, Ball s’offre le Naming de la salle des Denver Nuggets (NBA) et du Colorado Avalanche (NHL) et remplace Pepsi. Une Arena et deux franchises qui appartiennent à KSE. A travers ce partenariat, les emballages en aluminium seront évidemment utilisés dans les travées de la Ball Arena et les supporters seront sensibilisés au recyclage.

Ajoutons que le partenariat entre KSE et Ball concernera également le club de Premier League d’Arsenal et des Los Angeles Rams (NFL) qui appartiennent également à KSE et au milliardaire américain Stan Kroenke. Au flambant neuf SoFi Stadium, les contenants en aluminium seront également utilisés, notamment les gobelets (cups).