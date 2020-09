« Adventure starts here », la nouvelle signature de marque de Suunto

Pour accompagner le lancement des nouvelles fonctionnalités de ses montres connectées Suunto 7 et Suunto 9, la marque finlandaise dévoile sa nouvelle signature de marque, « Adventure starts here ».

Suunto est une marque fondée en 1936 par l’inventeur finlandais Tuomas Vohlonen. À l’origine, la marque fabriquait boussoles et autres instruments de navigation. Aujourd’hui, avec l’essor des nouvelles technologies, Suunto produit des montres connectées spécialement conçues pour l’activité sportive mais également des ordinateurs de plongée où la marque est le leader sur le marché.

En lançant sa signature « Adventure starts here », Suunto cible une certaine catégorie de sportifs. Les nouvelles fonctionnalités proposées de ses montres sont à destination des sportifs confirmés et de traileurs en quête de nouvelles aventures et de nouveaux défis. L

a marque peut d’ailleurs compter sur deux ambassadeurs de choix, venant renforcer sa signature, à l’instar de François D’Haene et Kilian Jornet, deux des tous meilleurs ultra-traileurs de la planète.

Les montres Suunto :

Suunto 7 (479€)

La Suunto 7 est la montre connectée GPS de tous les jours, idéale pour suivre ses performances sportives mais aussi pour suivre le fil de sa journée.

Suunto 9 (499€)

Cette montre est réalisée pour les sportifs en compétition et en quête d’aventures extrêmes. Elle offre plus de fonctionnalités que la Suunto 7 pour suivre ses performances. Sa grande autonomie autorise à de longues sorties.

Quelles sont les nouveautés annoncées ?

Il y a d’abord de nouvelles fonctionnalités, tels que le mode Safe ou Climb que nous verrons dans la suite de cet article.

Ensuite, ces nouvelles fonctionnalités sont en lien avec une mise à jour de l’application mobile Suunto Plus, offrant une meilleure cartographie. Enfin, de nouveaux partenaires sportifs outdoors font leur apparition : Wikiloc, Land, Openrunner, My Radar ou encore Sportihome.

Climb

La fonctionnalité Climb permet de progresser dans les montées. Celle-ci garde une trace de l’effort pour la visualiser ensuite sur Suunto Plus après la séance. Fonctionnalité intéressante dès lors qu’il s’agit de s’exercer en côte car l’application mémorise les différentes allures.

Safe

La seconde permet de partir à l’aventure en toute sécurité. L’outil Safe affiche sur la montre les coordonnés GPS, utiles en cas d’accident pour prévenir les secours ou des amis. La montre intègre également les coordonnées du point de départ, afin de rebrousser chemin lorsque l’on se perd.

Navigation à l’Azimut

« Navigation à l’Azimut » est une autre option intéressante qu’offre Suunto puisqu’il suffit simplement d’inscrire les coordonnés GPS du point d’arrivée sur la montre et cette dernière guide l’utilisateur, comme le ferait une boussole.

Suivi d’itinéraire

Enfin, l’application Suunto Plus permet de tracer son propre itinéraire ou de suivre des chemins déjà empruntés par d’autres utilisateurs. L’application recueille tous les points de départs populaires, idéal lorsque l’on ne sait pas où débuter son run! Une fois le trajet choisi, il reste à le synchroniser sur la montre et à se lancer !