Airbnb active son partenariat avec les JO de Tokyo 2020 avec de nombreuses expériences (Clarisse Agbegnenou, Scottie Pippen, …)

« Nouveau venu » dans le pool des partenaires du Comité International Olympique (CIO), Airbnb active son partenariat avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en proposant aux supporters de vivre de nombreuses expériences exclusives.

A travers le programme « Tokyo Together », Airbnb propose plus de 200 expériences avec des olympiens et des paralympiens. Les passionnés de sport peuvent par exemple « se payer » une rencontre en vidéo avec des athlètes olympiques et paralympiques en lice à Tokyo. L’occasion de rapprocher également les olympiens du public en cette période de COVID-19.

Une visio avec Clarisse Agbegnenou pour 20€

Pour 20 euros, vous pourrez par exemple vous offrir 1 heure de visio sur Zoom en présence de Clarisse Agbegnenou, Porte Drapeau de l’Equipe de France Olympique à Tokyo et Médaillée d’Or chez les -63 kg ! L’évènement est prévu le dimanche 8 août de 19h à 20h et pourra accueillir 20 personnes maximum.

« Pour cette expérience je vous invite à un échange afin de découvrir mon quotidien de championne olympique et de découvrir plus en détails mes fonctions en tant que porte drapeau français au Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je vous proposerai également une petite session d’échauffement musculaire pour vous donner un avant goût de mes entraînements ainsi que quelques exercices de préparation mentale pour vous aider à avoir un mental de champion avant que vous ayez à relever vos défis professionnels et personnels. N’hésitez pas à venir avec vos questions afin que cet échange soit le plus constructif ! je suis d’ailleurs en train de passer un diplôme de coach »

Dormez dans la maison de Scottie Pippen

En outre, la célèbre plateforme de réservation de nuitées entre particuliers met également en scène quelques légendes du sport comme Scottie Pippen, Larry Bird, Brandi Chastain, Benoit Huot ou encore Michael Johnson.

Début août, il sera par exemple possible de s’offrir une nuitée dans la maison de Scottie Pippen, l’ancien joueur NBA des Chicago Bulls, pour 92 dollars. Si la légende ne sera pas présente physiquement, les locataires pourront notamment bénéficier d’un accueil virtuel par Scottie Pippen.

Sur place, les prestations seront « royales » avec l’accès au terrain de basket privé de Pippen, la possibilité de profiter de son home-cinéma ou encore de sa piscine.

En 2015, Scottie Pippen avait déjà participé à une activation marketing d’Airbnb menée avec les Chicago Bulls. Une loge de la salle de l’équipe NBA avait été transformé en appartement afin d’accueillir 2 personnes pour une soirée d’exception.

Michael Johnson en visio d’une heure pour 118€

Parmi les athlètes du programme d’Airbnb, on retrouve une autre légende du sport, l’américain Michael Johnson, 4 fois champions Olympique sur 200m, 400m et relai 4×400.

Samedi 7 août, Michael Johnson participera à une visio sur Zoom d’une durée d’une heure. Comptez 118€ pour vous offrir une place parmi les 10 disponibles.

Les spots pubs Airbnb x Tokyo 2020

En parallèle, Airbnb sera bien visible sur vos écrans de télévision pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec la diffusion de 3 spots publicitaires qui mettent en scène des athlètes olympiques.