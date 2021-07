Offre Alternance : Chargé(e) de développement – Club partenaire de Win Sport School Rennes

Référence : RE21-BSPORT-15-2307

Etablissement : Rennes

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Alternance – 12 MOIS

Type de contrat : Alternance

Localisation : ILLE ET VILAINE

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2021, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac+3 – Bachelor Management du Sport chez WIN SPORT SCHOOL de Rennes.

Vos missions :

Rattaché(e) à la présidence du club, vous serez chargé(e) de :

la Prospection et fidélisation de partenaires

le développement et la mise en place d’outils de suivi, tableaux de bord

la Contribution à l’animation et à la fidélisation des partenaires du club

le Développement des offres du club

l’Aide à la gestion de la communication du club (Animation du site et des réseaux sociaux)

le développement et la mise en place d’outils de suivi, tableaux de bord

la contribution à l’animation et à la fidélisation des partenaires du club affaires

l’aide à la structuration du club

Votre profil :

Vous êtes passionné-e de sport, vous souhaitez exercer un métier polyvalent avec des objectifs à atteindre.

Vous avez une expérience professionnelle en entreprise et une connaissance du monde sportif (pratiquant-e, bénévole, salarié-e)

Vous avez des compétences en développement commercial, gestion, vous êtes dynamique, avez le sens des responsabilités, vous aimez relever des défis.

Pré-requis BAC + 2 – Préparation Bac + 3

Sélection : Dossier + Tests + Entretien de pré-sélection

Pour postuler, rendez-vous ici