A quoi ressemblera la future station touristique Trojena (NEOM) en Arabie Saoudite qui accueillera les Jeux asiatiques d’hiver 2029 ?

Aujourd’hui, le Conseil Olympique d’Asie (Olympic Council of Asia) a attribué l’organisation des Jeux Asiatiques d’hiver 2029 à l’Arabie Saoudite à l’occasion de son assemblée générale.

Dans le détail, c’est la future station touristique Trojena qui accueillera la compétition. Située à 50 km de la côte du golfe d’Aqaba, Trojena fait partie du plan régional de construction NEOM.

Le futur site annonce offrir des altitudes allant de 1 500 à 2 600m sur une superficie de près de 60 kilomètres carrés. « Tirant parti des particularités climatiques de la région, où les températures hivernales descendent en dessous de zéro degré Celsius et où les températures tout au long de l’année sont généralement 10 degrés plus fraîches que dans le reste de la région, avec son air pur et ses vues imprenables, Trojena ne sera pas seulement un endroit de visite fascinant, mais aussi un lieu de vie et de travail magique ».

Pour accompagner sa candidature, l’Arabie Saoudite a présenté une vidéo 3D lors de l’assemblée générale. Une vidéo mise en ligne par le Comité Olympique d’Arabie Saoudite quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux.

Précisons que le projet Trojena se positionne comme un « endroit de visite fascinant » et un « lieu de vie et de travail magique » toute l’année avec de nombreuses activités été comme hiver.

Sur place, « The Vault » sera un village vertical en forme de V renversé. La station dans son ensemble proposera de nombreux logements (appartements, chalets, villas, hôtels allant de l’ultra-luxe à l’expérimental), centres de bien-être, commerces, loisirs et restaurants. « Trojena deviendra l’une des destinations les plus prestigieuses de Neom et du monde entier. Construit sur fond de technologie et d’innovation, le projet Trojena sera animé de l’esprit et de l’ambition sans limite de Neom. Il suivra les principes de durabilité, de technologie de pointe et de conception exceptionnelle. Il offrira des possibilités extraordinaires aux résidents et aux visiteurs en quête de luxe, d’aventure, de divertissement, de qualité du cadre de vie et d’évasion du quotidien. »

Sur Twitter, l’annonce de l’attribution des Jeux Asiatiques d’hiver 2029 à l’Arabie Saoudite a été très commentée, avec de nombreux messages concernant les aspects environnementaux et d’héritage du projet.

Les villes de Paris, Reims, Nogent le Rotrou, Poitiers ont déjà annoncé qu’elles n’installeraient pas d’écran géant pour les Jeux asiatiques de 2029. https://t.co/cDpTqmcfG7 — Sylvain Langlois (@vainsylv) October 4, 2022

Vous avez aimé les stades climatisés au Qatar. Vous allez adorer les pistes de ski dans le désert pic.twitter.com/LhTRxsHzgX — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) October 4, 2022

Sauf qu’il y a pas assez de neige pour organiser une compétition de ski. C’est pas le Canada. Il tombe en moyenne 3mm de neige la bas. C’est trop peu… — Arthur Константин 🇷🇺🇵🇱 (@Arthur25387771) October 4, 2022

Quand l’Arabie Saoudite annonce elle-même qu’elle a décroché l’organisation des Jeux d’hiver d’Asie de 2029.

Dans le désert donc… Séance d’entraînement pour des JO sans doute. Tout va bien… via @Reuters https://t.co/M0hkHeqrNJ — Berengere Bonte (@berengerebonte) October 4, 2022

Bien sûr qu’il fait froid en hiver en Arabie Saoudite ! Mais on est loin de Val d’Isere ou Chamonix quand même. Suggérez à vos contradicteurs, @o_sarrazin de lire ceci peut-être ? https://t.co/iTOGYYEiSG https://t.co/HtZsFJUyge — Berengere Bonte (@berengerebonte) October 4, 2022

La Coupe du Monde au Qatar n’était pas suffisante niveau catastrophe écologique ? Maintenant des jeux D’HIVER en Arabie Saoudite, tout va bien https://t.co/hqM4rdGlrw — hugo🏜️ (@hug_mnl) October 4, 2022

Either @AsianGamesOCA / @olympicchannel don’t give a f*** about anything else than $ or they are geniuses and know that in 2029 it will not be any snow anywhere so skiing will only be practiced on sand… pic.twitter.com/U03EOvliCs — kilian jornet (@kilianj) October 4, 2022

La présentation de la candidature de Trojena