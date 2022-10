Offre Emploi : Ingénieur(e) sécurité junior(e) – Paris Saint-Germain

Description:

La Direction des Systèmes d’Information du Paris Saint-Germain recrute un(e) Ingénieur(e) Sécurité Junior(e). Ce recrutement s’effectue dans un contexte de forte croissance de la marque Paris Saint-Germain en France et à l’international, de fort développement de l’Innovation au sein du Club et d’un processus continu d’industrialisation du Système d’Information pour soutenir l’ensemble.

Vos challenges : sous la responsabilité du Responsable Infrastructures/Production et Cybersécurité, vous participerez à : l’industrialisation des processus SSI et la sécurisation de l’infrastructure afin de garantir un niveau de sécurité optimum pour le Club, les Directions Métier et nos fans. Vous participerez à des grands projets de sécurisation du SI permettant d’accompagner efficacement le développement ambitieux du Club, en relation avec les autres membres de la DSI, les fournisseurs et partenaires.

Vos responsabilités :

Assurer l’exploitation des solutions SSI du club (EDR, Protection de Mail Avancée, WAF, Firewall, O365, Gestion des vulnérabilités, …) ;

Participer aux projets SSI : NAC, SIEM, UEM, Création SOC, …

Votre profil : ingénieur(e) informatique, d’une expérience minimale de 3 années dans une fonction similaire, connaissances des solutions de sécurité, connaissances systèmes Microsoft et Linux, bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit).

Connaissances dans l’exploitation des solutions de sécurité (EDR, Protection de Mail Avancée, WAF, Firewall, O365, Gestion des vulnérabilités, …);

Bonne connaissance de l’architecture et des fonctionnalités du SI de l’entreprise;

Compétences souhaitées : Windows, Linux, réseau, scripting (bash/powershell);

Capacités rédactionnelles : rédaction de procédures/documentations techniques.

Vos qualités :

Grande polyvalence, capacité à envisager des problématiques transverses ; Goût pour l’innovation ; Sens du service client (interne et externe) ; Capacité d’analyse, Proactif et organisé ; Réactivité, disponibilité, capacité d’anticipation et de prise d’initiative ; Leadership ; Humilité, loyauté. Etat d’esprit ouvert et collectif, méthodique, autonome.

Job Type: Salarié

Pour postuler, rendez-vous ici