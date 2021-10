Euroleague : Les matchs de LDLC ASVEL arrivent sur OLPLAY et OLTV

Alors que la Turkish Airlines Euroleague n’a toujours pas de diffuseur en France autre que sa plateforme OTT, LDLC ASVEL annonce un accord pour la diffusion des 30 prochains match sur OLPLAY et OLTV.

Actionnaire du club de basket présidé par Tony Parker depuis 2 ans, l’Olympique Lyonnais va enrichir en contenu sa plateforme OLPLAY (2,99€/mois sans engagement) et sa chaîne OLTV avec les matchs de l’ASVEL dans la prestigieuse compétition européenne. La diffusion débute dès ce mercredi 27 octobre à 20H avec le match contre le CSKA Moscou.

« Nous avions à cœur de fournir une offre alternative pour que le public français puisse retrouver les matchs d’Euroleague sur une plateforme de contenu depuis la France et à un prix particulièrement accessible. Grâce à cet accord inédit, nous sommes heureux de contribuer à la promotion de l’Euroleague, compétition majeure dans le monde du basket, qui demain trouvera le plus beau des écrins avec notre future Arena à OL Vallée Décines. »

« Il était très important pour nous de trouver une formule d’offre qui permette à tous les fans de basket et tous les supporters de LDLC ASVEL de suivre leurs matchs d’Euroleague avec des commentaires en français » ajoute Tony Parker – Président de LDLC ASVEL. « Par l’intermédiaire d’OLPLAY, cette offre va pouvoir satisfaire les fans de foot, de basket, et l’ensemble des habitants de la Métropole de Lyon qui pourront suivre leurs équipes favorites, masculines et féminines. Grâce au soutien éditorial de mes équipes d’Infinity Nine Media, et la participation active de leur président, Eric Garcia, nous sommes très heureux de pouvoir désormais leur proposer le plus haut niveau du basket européen.»

Pour rappel, les matchs de l’AS Monaco sont eux diffusés en direct sur la chaîne « Monaco Info » disponible sur le canal 8 de la Box Monaco Telecom, uniquement pour les résidents de la Principauté.