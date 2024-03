« The Netflix Slam » : Les sponsors qui seront bien visibles pour le match exhibition entre Nadal et Alcaraz à Las Vegas (La Roche Posay, MGM Resorts, Michelob Ultra)

Ce dimanche 3 mars, Netflix va diffuser son second « évènement sportif » en direct sur sa plateforme avec « The Netflix Slam », une exhibition de tennis entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz disputée à Las Vegas.

A la Michelob Ultra Arena, la salle qui peut accueillir 12 000 spectateurs sera évidemment le terrain de jeu de nombreux sponsors qui seront mis en avant tout au long de la soirée qui débutera à 21h30 en France.

Parmi les marques qui seront bien visibles, on peut citer la marque de bière Michelob Ultra, évidemment, ainsi que MGM Rewards, le programme de fidélité des hôtels MGM Resorts qui détiennent cette salle. Juste à côté, on retrouve ainsi l’hôtel « Mandalay Bay » qui proposait ainsi des packages complet avec des nuits d’hôtel et la soirée « The Netflix Slam » (jusqu’à 4 700$ par personne).

L’autre marque qui sera bien visible lors du match entre Nadal et Alcaraz à Las Vegas c’est La Roche Posay qui sera le sponsor présent sur chaque côté du filet. La marque du groupe L’Oreal propose des produits « Soins Dermatologiques » comme des crèmes visage et corps, gel douche, soins spécifiques et anti-âge. Notons que La Roche Posay est également visible sur les serviettes des joueurs.

La plateforme de vente de billets « AXS » sera également visible dans l’arena autour du court noit.

Les autres marques qui seront bien visibles lors de l’exhibition entre les deux espagnols sont les deux équipementiers communs de Nadal et Alcaraz, Nike et Babolat.

Malgré Babolat en commun, le match exhibition se joue avec des balles de la marque Penn.

Un évènement tennis auquel participe également les frères Bryan, Genie Bouchard, Asia Muhammad ainsi que Sam Querrey, John Isner, Taylor Fritz ou encore Frances Tiafoe, avec un double et « Ace Challenge ».

D’autres personnalités du tennis sont attendus comme Andre Agassi et Andy Roddick en consultants.

T-minus two hours until Rafael Nadal and Carlos Alcaraz face off LIVE! Watch The Netflix Slam here: https://t.co/KOMFOLpMAl pic.twitter.com/ZvvVotQSAu — Netflix (@netflix) March 3, 2024

A lire aussi