Banques Populaire et Caisse d’Epargne parrains officiels des relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024

Il y a quelques jours, le Groupe BPCE a annoncé que les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne devenaient parrains officiels des relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024.

« Cet engagement des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne permettra de faire vivre en région cet événement exceptionnel qui débutera au printemps 2024 et donnera le coup d’envoi de cette célébration jusqu’aux Jeux de Paris 2024 » explique le communiqué. Le parcours des relais, en cours d’élaboration par les collectivités locales, l’Etat et Paris 2024, sera rendu public au troisième trimestre 2023.

Pour célébrer cette annonce, le Groupe BPCE a réalisé une vidéo en images de synthèse d’illumination des Tours du Groupe.

« Le Groupe BPCE en tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est aujourd’hui un partenaire actif et engagé. La volonté des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne de devenir parrains officiels des relais de la flamme en est une illustration supplémentaire » précise Benoît Gausseron, directeur Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 du Groupe BPCE, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de participer activement à l’organisation de cet événement pour partager l’émotion des Jeux et l’esprit olympique et paralympique au plus près des Françaises et des Français »