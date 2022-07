Média – SFR premier opérateur à distribuer Le Pass Ligue 1 en France dans des offres

A quelques semaines de la reprise du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats, le Groupe Altice (SFR) annonce la signature d’un accord de distribution avec Amazon pour le Pass Ligue 1 sur Prime Video.

Dès le 27 juillet, Le Pass Ligue 1 Uber Eats sera disponible dans les offres Sport de SFR pour ses abonnés box et mobile.

Le Pass Ligue 1 sur Prime Video pour les abonnés SFR

Pour la saison 2022-2023, Prime Video diffusera avec Le Pass Ligue 1, en exclusivité, plus de 302 matchs de Ligue 1 Uber Eats soit 8 des 10 matchs de chaque journée, dont les 10 plus belles affiches.

Lors d’un week-end classique, cela inclut des matchs le vendredi à 21h, le samedi à 17h et le dimanche à 13h, le multiplex de 15h ainsi que l’affiche du dimanche soir à 20h45.

Côté tarif, une offre incluant RMC Sport, Amazon Prime et Le Pass Ligue 1 sera proposé à 20 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Pour rappel, RMC Sport co-diffuse l’UEFA Champions League ou encore l’UEFA Europa League cette saison. « SFR montre une nouvelle fois sa volonté de proposer les contenus les plus attractifs à ses abonnés. Avec la distribution d’Amazon Prime et du Pass Ligue 1 sur Prime Video, de RMC Sport, de beIN SPORTS, SFR confirme son attachement au sport et répond aux attentes de ses clients qui souhaitent pouvoir choisir les offres les plus adaptées. » précise Grégory Rabuel, Président directeur général de Altice France – SFR, dans un communiqué.