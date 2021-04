Bayern Munich – PSG : Les bons plans pour s’abonner à RMC Sport et suivre le match légalement

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League 2021. Un match qui sera diffusé en direct en exclusivité sur RMC Sport 1.

Dernier club français encore en course en Ligue des Champions, le PSG reste un moteur d’audience pour RMC Sport. Ce soir, le diffuseur propose un dispositif spécial avec une prise d’antenne à 19h30.

19h30 – Avant-match :

« Champions Zone » présentée par Jean-Baptiste Boursier accompagné de Louis Saha, Federico Balzaretti, Daniel Riolo et de notre ambassadeur du foot allemand, Polo Breitner.

21h00 – Bayern v Paris SG:

Coup d’envoi du match avec Jérôme Sillon et Jérôme Rothen au commentaire, et Mohamed Bouhafsi en bord terrain.

22h45 – Après-match :

Débrief, analyse, réactions d’après-match, débats sur le match Bayern v Paris SG et résumé des autres affiches de la soirée, à retrouver dans « Champions Zone » avec Jean-Baptiste Boursier accompagné de Louis Saha, Federico Balzaretti, Jean-Louis Tourre et de nos ambassadeurs du foot européen, Polo Breitner (Allemagne) et Julien Laurens (Angleterre).

Comment voir le match Bayern Munich – PSG en streaming légal et combien ça coûte ?

Pour suivre Bayern – PSG ce soir (coup d’envoi à 21H), LE bon plan pour s’abonner aux chaînes RMC Sport est à chercher du côté des offres couplées à l’opérateur SFR. En effet, les abonnés SFR bénéficient d’un tarif privilégié à RMC Sport.

Pour les autres, le meilleur tarif en 100% digital est à 19 euros par mois pour un engagement de 12 mois. Sans engagement, le tarif est à 25€ par mois.