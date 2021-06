Black Eyed Peas en concert virtuel pour la finale du TOP 14 le 25 juin 2021

Aujourd’hui, la Ligue Nationale de Rugby a officialisé la présence virtuelle du groupe Black Eyed Peas pour la finale du TOP 14 programmée le vendredi 25 juin.

En association avec Universal Music, la LNR proposera un show du groupe depuis Miami, personnalisé aux couleurs du TOP 14. Dans le détail, Will.i.am, Apl.de.ap et Taboo assureront le show de clôture qui sera diffusé par Canal+ et France 2, les diffuseurs de la finale.

« Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie innovante de conquête de nouveaux publics plus jeunes et plus féminins, grâce notamment ici aux dizaines de millions de fans des Black Eyed Peas en France et à l’International, qui vont découvrir l’expérience du TOP 14 » précise Thomas Otton, Directeur RSE et Communication de la Ligue Nationale de Rugby, dans un communiqué.

We are proud to announce that we are working on a very special closing show for the @top14rugby Final! Watch the show on Friday, June 25, 2021 after the Brennus Shield handover! #FinaleTOP14 #ShowDeCloture pic.twitter.com/WfkloOr3F1 — Black Eyed Peas (@bep) June 1, 2021

« Les technologies développées ces derniers mois nous permettront d’offrir une expérience forte pour le grand public. Au-delà de l’émotion générée pour les spectateurs, ce show innovant est aussi la confirmation que la musique offre un formidable relais d’audiences dans le sport en général et dans le rugby en particulier. L’implication des Black Eyed Peas cette année offrira une visibilité mondiale à ce championnat qui a fait du spectacle et de la musique des ingrédients essentiels à son succès » ajoutent Thibault Kuhlmann et Xavier Mévellec, Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’A&R Studios (Universal Music France).