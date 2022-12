Bon Plan : L’offre d’abonnement « 100% CANAL+ » proposée à 15,99€ par mois pendant 2 ans jusqu’au 19 décembre 2022 sur Veepee

A quelques jours des fêtes de fin d’année, le Groupe CANAL+ a décidé de gâter ses futurs nouveaux abonnés avec une offre exclusive d’abonnement réservée au site e-commerce Veepee (anciennement Vente-privée.com).

Dans le détail et pour ce Noël 2022, l’offre 100% CANAL+ est proposée au prix de 15,99€ par mois pendant deux ans puis 32,99€/mois (vous pourrez résilier ou tenter de renégocier votre contrat avec le service client) pour les membres Veepee. Une offre valable du 8 au 19 décembre 2022.

Dans cette offre, vous retrouverez CANAL+, CANAL+ SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ CINEMA, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS ou encore CANAL+ KIDS.

L’abonnement est multi écrans et permet de regarder vos contenus sur 2 écrans en simultané. Inclus également l’accès à Cafeyn avec de nombreux titres de presse !

Pour celles et ceux qui souhaitent s’abonner à plus de chaines avec Netflix, beIN SPORTS, Eurosport, vous bénéficiez de 50€ sur les offres du moment grâce à notre site sur le lien lesoffrescanal.fr

Les détails de l’abonnement 100% CANAL+

Toutes les émotions du cinéma de CANAL+

Retrouvez du Cinéma ultra récent, du cinéma culte et partez à la découverte de tous les genres : du film à gros budget au cinéma d’auteur, avec plus de 550 films par an dont 400 inédits.

Les séries de CANAL+ en exclusivité

Près de 300 séries par an : toutes les séries prestigieuses de la Création Originale CANAL+ et les grandes séries internationales en exclusivité

Les plus grands évènements sportifs

– Deux grandes affiches d’UEFA Champions League

– Deux affiches de LIGUE 1 UBER EATS par journée

– 100% de la Premier League : retrouvez l’intégralité de la Premier League en direct, multi-live ou en différé via myCANAL

– 3 affiches par journée de TOP14 en exclusivité

– L’intégralité des essais, des qualifications et des Grands Prix de FORMULE 1 et de MotoGP

– Les grandes soirées Boxe

– Les plus grands tournois de GOLF

Des documentaires exclusifs créés ou sélectionnés par CANAL+

Des contenus jeunesse pour se divertir comme les grands

Avec des émissions, des séries, des documentaires, des dessins animés…

L’expérience CANAL+ : Regardez vos programmes depuis votre TV et avec l’application myCANAL sur iOS ou Android, où que vous soyez depuis votre smartphone, tablette ou PC/Mac. Vous pouvez commencer sur l’un et finir sur l’autre.