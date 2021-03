Boxe – Anthony Joshua et Tyson Fury signent un contrat pour 2 nouveaux combats qui s’annoncent très lucratifs

Aujourd’hui, le manager du boxeur Anthony Joshua a confirmé la signature d’un contrat entre son poulain et Tyson Fury pour 2 combats.

Contacté par le Daily Mail, le promoteur Eddie Hearn a confirmé que les papiers étaient signés pour 2 combats dont le premier se déroulera cet été 2021.

Selon le média anglais, l’Arabie Saoudite aurait pour le moment fait la meilleure proposition financière pour accueillir le premier combat. Les enjeux financiers seront de nouveau colossaux, le Daily Mail précisant que le combat de cet été pourrait rapporter quelques 100 millions de livres (environ 116M€) à chaque boxeur !

ESPN précise que le partage se fera à 50/50 entre Fury et Joshua sur le premier combat et 60/40 pour le second avec la plus grosse part pour le vainqueur.