Decathlon dévoile ses résultats financiers pour cette année 2020 si particulière

Pour cette année 2020 si particulière, Decathlon a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires international de 6% avec 11,4 milliards d’euros.

Présent dans 59 pays, Decathlon United a fermé ses magasins pendant 3 mois en moyenne lors de l’année 2020 marquée par l’épidémie de la COVID-19.

Une situation qui a logiquement boosté les activités e-commerce de l’enseigne. En 2020, les ventes en ligne ont pesé pour 19% du chiffre d’affaires contre 8% en 2019. Au total, Decathlon United affiche un résultat net de 550 millions d’euros contre 555M€ en 2019.

En France, le chiffre d’affaires de Decathlon s’élève à 3,5 milliards d’euros pour 2020, en baisse de 5,5% par rapport à 2019. « Lors du premier confinement en France, avec la fermeture de tous nos magasins, nous avons perdu 50% de notre CA sur le mois de mars, 80% au mois d’avril. L’impact sur nos résultats a été considérable sur le premier semestre » détaille Arnaud Gauquelin, directeur général de Decathlon France. « Il faut souligner l’accompagnement de l’Etat français, notamment au travers de l’activité partielle. Decathlon est présent dans de nombreux pays et nous n’avons pas été accompagnés de la même manière partout, il faut le rappeler. Il faut souligner également la contribution de certains bailleurs qui nous on aidé lors du premier confinement. »

Dans le détail, les ventes en ligne ont également « explosé » en France avec une part qui a atteint 15,6% du chiffre d’affaires. « Nous travaillons dans une logique de commerce unifiée, le commerce physique et le commerce digital sont, de mon point de vue, indissociables et très complémentaires » ajoute Arnaud Gauquelin. « Le digital prendra une place de plus en plus significative, la part de nos clients sur le site decathlon.fr a bondi de plus de 30% en 2020, c’est énorme. »

Evolution du chiffre d’affaires international de Decathlon (2007-2020)

Dans un podcast dédié au bilan 2020 à écouter ci-dessous, le directeur général de Decathlon France annonce également que l’enseigne va relancer un nouveau programme de fidélisation pour engager différemment ses clients.

Concernant le masque de protection Decathlon dédié à la pratique sportive : « Nos équipes avancent sur le processus de développement afin de pouvoir le proposer aux fédérations, aux clubs et au grand public d’ici la fin du mois d’avril. Notre volonté est d’apporter une contribution pour favoriser un accès à un maximum de disciplines sportives notamment dans les lieux clos. »

En ce début d’année 2021, l’enseigne s’est notamment fait remarquée pour son partenariat avec la NBA et le lancement d’une collection de produits très attendus.