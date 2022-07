CANAL+ lance deux nouvelles chaines sport avec CANAL+SPORT 360 et CANAL+FOOT

Il y a quelques jours, le Groupe CANAL+ a annoncé le lancement de deux nouvelles chaînes sport avec CANAL+SPORT 360 et CANAL+FOOT, à compter du 31 août 2022.

Les abonnés à l’offre CANAL+ auront toujours accès aux plus grands chocs sur la chaîne CANAL+, et bénéficieront désormais de la chaîne CANAL+SPORT 360, qui leur offrira « tous les nouveaux frissons du sport » dixit le communiqué.

Les abonnés à l’offre CANAL+SPORT pourront suivre l’intégralité des grands feuilletons sportifs au travers de deux chaînes : CANAL+FOOT, nouvelle venue intégralement dédiée aux compétitions de football, qui viendra compléter la chaîne historique CANAL+SPORT.

« Ce nouvel ensemble de chaînes Sport devient l’écrin des plus grandes compétitions sportives, avec l’UEFA Champions League sécurisée jusqu’en 2027, la Premier League jusqu’en 2025, le TOP 14 jusqu’en 2027, la Formule 1 jusqu’en 2029, le MotoGP jusqu’en 2029, la Ligue 1 Uber Eats en 2022-2023, le WRC jusqu’en 2030 … et beaucoup d’autres » précise le Groupe.

La chaîne CANAL+ propose tout simplement le meilleur de chaque discipline, chaque semaine. Des grandes affiches de l’UEFA Champions League, les Grands Prix Formule 1 et MotoGP, les affiches de TOP 14 et de Premier League avec notamment « The Match » : l’affiche anglaise du dimanche à 17h.

Côté émissions, les formats historiques seront cette saison enrichis et remaniés. Toujours en clair, CANAL FOOTBALL CLUB, CANAL RUGBY CLUB et CANAL SPORTS CLUB reviennent dans de nouvelles formules toujours plus pertinentes. Sans oublier la grande soirée de Ligue des Champions encadrée par le CANAL CHAMPIONS CLUB.

Désormais, tous les abonnés vont bénéficier d’une nouvelle chaîne sport : CANAL+SPORT 360. Une chaîne qui proposera les plus grands frissons du sport, avec une lecture et un traitement innovant, en totale immersion, pour ceux qui veulent plus de sensations, plus de contenus.

Des sports spectaculaires, avec le Moto GP (tous les essais et qualifications de toutes les catégories), le WRC et la Ligue 1 Uber Eats avec l’affiche du samedi soir en Prime Time. Des sports sensationnels avec le Sail GP, le Padel, l’Eurobasket, la boxe.

En outre, la chaîne proposera un traitement riche et innovant autour de toutes ces retransmissions, avec de grandes tranches d’information pour tout savoir de l’actu sport, chaque jour, et des documentaires sport évènements.

Les grands feuilletons du sport made by CANAL+. Les fans de Formule 1 et de sports mécaniques pourront retrouver toutes les sessions, essais et qualifications de Formule 1, Formule 2, Formule 3, Porsche Supercup… jusqu’à la parade des pilotes. Enfin, CANAL+SPORT proposera toujours le championnat américain de monoplaces : l’Indycar Series.

CANAL+SPORT est aussi le lieu de rendez-vous des fans de rugby avec le feuilleton complet du TOP 14, la Pro D2, le Rugby Championship et le Super Rugby, Les amateurs de golf ne seront pas en reste avec les plus grands tournois de la planète régulièrement programmés.

Tous les matchs. Les abonnés CANAL+SPORT bénéficient désormais d’une nouvelle chaîne entièrement dédiée aux compétitions et contenus foot. C’est bien simple, y seront proposés tous les matchs possibles, pour toutes les compétitions. Les deux rencontres de l’UEFA Champions League, dont une en exclusivité, une affiche de l’UEFA Europa League ou de l’ UEFA Europa Conference League. Toutes les rencontres de Premier League, la D1 Arkema et bien sûr les deux rencontres de Ligue 1 Uber Eats.

Côté émissions, l’ensemble des formats foot des chaînes CANAL+ y seront proposés. De nouveaux programmes y verront le jour, avec notamment des primes dédiés à l’histoire du football, et un journal du foot quotidien « Jour de Foot ».