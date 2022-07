Offre Emploi : Responsable Grands Comptes France – Dunlop

RESPONSABLE GRANDS COMPTES FRANCE

Missions

• Gérer et développer le chiffre d’affaires des Grands Comptes (Centrales d’achat Sport, réseaux spécialistes, e-commerce, GSA) selon la stratégie mise en place par la Direction ;

• Mener les négociations commerciales des contrats en adéquation avec la politique commerciale de l’entreprise ;

• Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Management ;

• Référencer les nouveautés adaptées à chaque réseau de vente et identifier les axes de progression ;

• Analyser les ventes et les tendances au travers des KPI ;

• Gérer l’animation des réseaux de vente en Centrale et en magasin selon la stratégie mise en place par la Direction Marketing ;

• Prospecter de nouveaux clients afin d’assurer un renouvellement de business ;

• Travailler en étroite collaboration avec les Sales Managers et chefs de produits Europe pour harmoniser la politique commerciale de l’entreprise et la gestion des stocks ;

• Suivre les projets inhérents à chaque compte dont vous avez la charge ;

• Être en support de la force de vente au quotidien ;

Profil

FORMATION & EXPÉRIENCES

• Ecole de commerce ou équivalent ;

• Expérience dans les sports de raquettes indispensable, Tennis et Padel de préférence ;

• Expérience de l’approche client 360° : compréhension des enjeux, étude de marché, création de l’offre, présentations, négociation ;

• Années d’expérience reussies dans le commerce : 3 ans minimum ;

COMPÉTENCES

• Maitrise des techniques commerciales (prospection, négociation, fidélisation) ;

• Excellent niveau en anglais exigé ;

• Excellente maitrise de Powerpoint, Word et Excel ;

• Compréhension des enjeux des pour les différents interlocuteurs (Club, Marque, Réseau de distribution, Consommateur final) ;

• Parfaite maitrise de l’écosystème « Sports de raquette » (Interlocuteurs, marques, produits) ;

QUALITÉS REQUISES

• Profil orienté objectifs et résultats ;

• Capacité à convaincre ;

• Très bonne aisance relationnelle, entretien de réseau ;

• Curiosité, ténacité et persévérance.

• Autonomie ;

• Intelligence relationelle ;

Conditions particulières

Début du contrat : ASAP ;

Durée du contrat : CDI, contrat cadre ;

Lieu : France, domiciliation région Parisienne ou Nord de la France de préférence ;

Rémunération : Selon expérience.

Autres : Voiture de fonction, carte essence, téléphone, ordinateur

Vous pouvez envoyer votre CV à : fr_recrutement@dunlopsports.com