Combien valent les empires du sport business selon Forbes ?

Derrière les principales franchises de sport, de nombreux groupes industriels et autres fonds peu connus du grand public tirent les ficèles du business et tentent de faire grimper la valorisation de leurs actifs.

En s’appuyant sur la valeur estimée des différentes propriétés sportives (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS, soccer,…) le média américain Forbes vient de publier son classement des empires du sport possédant la plus grande valeur.

Pour son étude, Forbes a pris en compte uniquement les personnes ou entités ayant une participation majoritaire dans au moins une équipe professionnelle. Un classement évidemment dominé par des acteurs américains. L’occasion de (re)découvrir les principaux acteurs du sport business, notamment Outre-Atlantique.

1. Liberty Media : Valorisation à 17,20 milliards $

Propriétés : Atlanta Braves, Formula 1, Drone Racing League (minoritaire), Kroenke Arena Company (minoritaire), Meyer Shank Racing (minoritaire)

Dirigeants : John Malone (Président), Greg Maffei (PDG)

2. Kroenke Sports & Entertainment (10,54 milliards $)

Propriétés : Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, Arsenal FC, esports investments, Colorado Rapids, Colorado Mammoth, Altitude Sports and Entertainment, Kroenke Arena Company

Dirigeant : Stan Kroenke (Président)

3. Fenway Sports Group (9,81 milliards $)

Propriétés : Boston Red Sox, Liverpool FC, Roush Fenway Keselowski Racing (minoritaire), NESN, Fenway Sports Management, Pittsburgh Penguins, real estate

Dirigeants : John Henry (propriétaire principal), Tom Werner (Président)

4. Jerry Jones (8,85 milliards $)

Propriétés : Dallas Cowboys, Legends Hospitality (minoritaire), The Star, Complexity Gaming

5. Madison Square Garden Sports (7,84 milliards $)

Propriétés : New York Knicks, New York Rangers, Counter Logic Gaming, Hartford Wolf Pack

Dirigeant : James Dolan (Président exécutif)

6. Yankee Global Enterprises (6,81 milliards $)

Propriétés : New York Yankees, Legends Hospitality (minoritaire), YES Network (minoritaire), New York City FC (minoritaire), minor league baseball teams

Dirigeant : Hal Steinbrenner (PDG)

7. Kraft family (5,88 milliards $)

Propriétés : New England Patriots, New England Revolution, UFC (minoritaire), Kraft Analytics Group, DraftKings (minoritaire), Skillz (minoritaire), Boston Uprising

8. Glazer family (5,84 milliards $)

Propriétés : Manchester United, Tampa Bay Buccaneers

9. Paul G. Allen Trust (5,69 milliards $)

Propriétés : Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers, Seattle Sounders (minoritaire)

10. City Football Group (5 milliards $)

Propriétés : Manchester City, New York City FC, Melbourne City FC

11. Maple Leaf Sports & Entertainment (4,98 milliards $)

Propriétés : Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs, Toronto FC, Toronto Argonauts, Toronto Marlies

12. Shahid Khan (4,80 milliards $)

Propriétés : Jacksonville Jaguars, Fulham FC, All Elite Wrestling

13. Benson family (4,35 milliards $)

Propriétés : New Orleans Saints, New Orleans Pelicans

14. York family (4,31 milliards $)

Propriétés : San Francisco 49ers, Leeds United FC (minoritaire), Elevate Sports Ventures (minoritaire)

15. Dan Snyder (4,20 milliards $)

Propriété : Washington Football Team

16. Johnson family (4,05 milliards $)

Propriété : New York Jets

17. AMB Group (3,65 milliards $)

Propriétés : Atlanta Falcons, Atlanta United, PGA Tour Superstore

Dirigeant : Arthur Blank (Président)

18. Buss Family Trust (3,63 milliards $)

Propriété : Los Angeles Lakers

19. Guggenheim Baseball Management (3,54 milliards $)

Propriétés : Los Angeles Dodgers, Spectrum SportsNet LA

Dirigeant : Mark Walter (CEO)

20. Jeffrey Lurie (3,50 milliards $)

Propriété : Philadelphia Eagles