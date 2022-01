1 000h de direct, 25 experts… Eurosport présente son dispositif XXL pour les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin 2022

Eurosport emploie les grands moyens. Pour faire vivre à ses téléspectateurs les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 (4 au 20 février) de l’intérieur, la chaîne du groupe Discovery déploie un dispositif XXL : plus de 1 000 heures de direct, une équipe de 25 experts et même une présence sur Twitch.

Eurosport installe ses abonnés aux premières loges de ces Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022. A quelques jours du lancement des JO chinois, la chaîne du groupe Discovery présente son dispositif exceptionnel. Pendant la quinzaine, plus de 1 000 heures de compétition en direct seront proposées sur les plateformes télévisées et numériques.

Tout au long de la journée, Lesly Boitrelle, Hayley Edmonds et Gaëlle Millon animeront le direct sur Eurosport 1 tandis qu’à chaque fin de journée, Olivier Canton racontera les grands moments du jour dans Chalet Club JO.

Au-delà de l’exhaustivité des compétitions, la couverture éditoriale d’Eurosport sera marquée par des technologies de premier rang. Afin de garantir une expérience inédite, Le Cube Eurosport, système de réalité mixte permettra une analyse aussi bien pointue que didactique, « l’occasion également de rapprocher le public des athlètes présents à Pékin » explique la chaîne. Un dispositif utilisé notamment l’été dernier lors des JO de Tokyo.

« Grâce à une expertise inégalée mêlée à une approche didactique et un ton convivial, Eurosport permet aux téléspectateurs et internautes de vivre toutes les émotions du cirque blanc et de ses héros. Toutes les légendes, françaises et internationales, des disciplines d’hiver ont été, sont et resteront sur Eurosport », ajoute Géraldine Pons, Sport Director d’Eurosport France, dans un communiqué.

Une chaîne 4K

Sortez le popcorn, pour l’occasion, Eurosport met aussi à disposition une chaîne ultra haute définition pour profiter des 109 épreuves olympiques dans les meilleures conditions. Sur ce canal 4K, plus de 110 heures de direct seront diffusées dont les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Une présence accrue sur les réseaux

Sur les réseaux sociaux, Eurosport proposera un suivi instantané de ces Jeux. Articles et vidéos 24h/24, lives des compétitions, rendez-vous vidéo ou encore un podcast quotidien, « L’heure olympique »… les contenus annoncés sont variés.

🇨🇳 Les JO d'hiver de Pékin, c'est dans un mois et ce sera à suivre sur Eurosport ! En attendant, découvrez les sites olympiques… #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/v3YoL9Oa2y — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 4, 2022

Des experts pour vous servir

Pour présenter et animer tout ce contenu, Discovery a constitué une équipe d’une vingtaine de spécialistes.

Martin Fourcade et Kevin Rolland intègrent la squad

Cerise sur le gâteau, la légende du biathlon Martin Fourcade rejoint l’équipe Discovery à l’occasion de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. Le quintuple champion olympique endossera le rôle de grand témoin. « Il mettra son expérience au service du décryptage de l’événement« , explique Eurosport.

Autre grande figure des sports d’hiver français, Kevin Rolland, médaillé de bronze en ski freestyle au JO de Sotchi 2014, jouera l’ambassadeur pour Eurosport. D’abord, le documentaire « Résilience » qui raconte l’effroyable épisode de sa vie (sa lourde chute lors d’une tentative de record de vitesse en 2019) sera diffusé sur Eurosport 1 le 25 janvier à 21h45. Dans un second temps, le skieur sera aux commentaires de plusieurs épreuves de la Coupe du monde de freestyle pour la saison 2022-2023.

Le terrain de Twitch investi

Eurosport racontera également ces JO de Pékin 2022 sur Twitch. Pour cela, la chaîne s’est associée à Rivenzi, un des français les plus connus de la plateforme de streaming. Chaque week-end, Théo Reunbot de son vrai nom, et ses acolytes – parmi lesquels Aymeric, Raoul ou encore Yann -animeront plusieurs lives consacrés à l’actualité des Jeux. Ils seront « accompagnés des experts Eurosport pour décrypter tout l’événement avec expertise, bonne humeur et pédagogie« .

Une initiative maligne pour attirer le jeune public qui n’arrive pas seule. Eurosport diffusera une série pastilles vidéo dans lesquelles Zatis et Kalvin, deux stand-uppers, feront vivre les Jeux à travers leur regard. « Zatis & Kalvin sont deux jeunes amis qui se réunissent sur scène pour rigoler de sujets tels que la tolérance, le racisme ou encore le vivre ensemble, tous les deux se complètent et ont cette force de transformer n’importe quel sujet en rigolade extraordinaire » précise la chaîne. Les vidéos de Zatis et Kalvin seront à retrouver, en amont et pendant les Jeux, sur l’appli Eurosport et sur Eurosport.fr ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le programme et temps forts de Pékin 2022

Eurosport diffuse actuellement l’Open d’Australie en intégralité.

Il y a quelques jours, c’est France TV Sport qui avait présenté son dispositif pour Pékin 2022.