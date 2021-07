Comment Eurosport va couvrir les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (et vous en mettre plein la vue avec son « Cube »)

Pour suivre les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 depuis la France, les téléspectateurs auront le choix entre France Télévisions et Eurosport.

Concernant la chaîne payante appartenant au Groupe Discovery, la couverture éditoriale s’annonce « copieuse » avec une présence sur tous les écrans. Outre les chaînes Eurosport 1 et 2, les passionnés pourront accéder à Eurosport 4K (Ultra Haute Définition) et 7 chaînes évènementielles. Une couverture complétée par l’application Eurosport pour suivre toutes les compétitions et le site d’infos Eurosport.fr.

Le cube pour enrichir l’expérience des téléspectateurs

Pour accompagner le téléspectateur et lui offrir une expérience optimale, Eurosport pourra compter sur le travail d’une large équipe de journalistes et consultants (voir plus bas) pour couvrir les 33 sports et les 339 épreuves. Le média pourra également compter sur sa technologie du « Cube » pour enrichir un peu plus l’expérience.

« Le Cube », le studio de réalité mixte déjà utilisé par le passé, sera la pièce maîtresse de la couverture de Discovery et d’Eurosport pour ces JO de Tokyo 2020. Repensé et optimisé, « Le Cube » arborera de nouvelles fonctions graphiques qui permettront de pousser les analyses à un tout autre niveau, offrant ainsi aux téléspectateurs la possibilité de plonger dans le décryptage pointu des compétitions.

« La première version du Cube utilisée lors des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 a marqué une étape importante dans notre développement technique. « Le Cube » a été au centre de notre couverture du tennis en Grand Chelem, et un élément majeur de la connexion avec les joueurs » précise Scott Young, Head of Sports Production and Content, Discovery Sports, dans un communiqué. « Aujourd’hui, nous sommes prêts à faire passer le Cube à un tout autre niveau pour Tokyo 2020. Il va nous permettre de développer notre narration et l’expérience de visionnage des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, pour les spectateurs sur toutes les plateformes Discovery. »

Les détails du Cube Eurosport :

– jusqu’à sept lieux différents pour des tournages en immersion et en temps réel ;

– des prises de vue à 360° de Tokyo, en guise de toile de fond ;

– un nouveau logiciel 3D Zoom permettant aux téléspectateurs d’avoir des vues panoramiques plus spectaculaires des sites ;

– une extension du décor virtuel avec des caméras capables de se déplacer dans L’environnement numérique.

Une identité visuelle et sonore soignée

Pour ces JO de Tokyo 2020, Discovery et Eurosport ont également créé une identité visuelle dédiée, inspirée de la culture manga et déployée au niveau mondial.

En outre, Eurosport se dote également d’une nouvelle identité sonore qui sera utilisée pour tous les programmes olympiques, et ce, jusqu’en 2024. « Dévoilée à l’occasion du J-100, ce nouvel hymne a été exclusivement produit pour la couverture olympique d’Eurosport. Le compositeur oscarisé Steven Price – connu notamment pour la musique de Gravity – a collaboré avec le London Symphony Orchestra, reconnu comme le meilleur orchestre de bande originale au monde, pour enregistrer l’hymne de quatre minutes, au cœur des célèbres studios d’Abbey Road » précise Eurosport.

Les émissions, les journalistes et consultants

Pour cette olympiade, les abonnés à Eurosport seront accompagnés par Lesly Boitrelle, Olivier Canton, Laurie Delhostal, Louis-Pierre Frileux, Géraldine Weber, Thomas Bihel, Céline Géraud, Guillaume Di Grazia, Anne Boyer, Bertrand Milliard. L’émission principale sera « Le Club JO » diffusé à 8h et à 15h.

Une équipe de journalistes qui sera renforcée par l’expertise de Frédéric Weis, Arnaud Di Pasquale, Emilie Le Pennec, Alain Bernard, Sarah Ourahmoune, Jacky Durand, Frédérique Jossinet, Stéphane Caristan, Théo Curin, Nodjialem Myaro, Audrey Cordon-Ragot, Amélie Goudjo, Arnaud Tournant, Laurent Chambertin ou encore un certain Pierre Fulla !

Programmation Tokyo 2020 – Eurosport