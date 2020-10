Comment jouer à des jeux d’argent sans passer par les paris sportifs ?

Alternatives aux paris sportifs : ce sur quoi vous pouvez parier sans vous soucier du sport

Vous aimez le sport de différentes manières ? Les regarder, les pratiquer, parier sur eux. Vous êtes loin d’être le seul dans ce domaine, surtout quand il s’agit de parier sur des événements sportifs. La triste réalité est que la plupart des personnes qui parient sur des événements sportifs devraient arrêter. C’est parce que la plupart des joueurs sportifs ne font pas ce qu’il faut pour gagner de l’argent au fil du temps. Voici une liste de sept raisons pour lesquelles vous devriez arrêter de parier sur le sport. Vous y trouverez également des informations sur ce que vous pouvez faire pour améliorer vos chances de gagner si vous n’êtes pas prêt à arrêter.

1 – Vous ne pouvez pas payer les frais supplémentaires sur les paris

Voici un secret sur les paris sportifs : en utilisant les écarts de points publiés par les grands livres de sport, vous pourriez atteindre le seuil de rentabilité à long terme en tirant à pile ou face pour choisir les gagnants si vous n’aviez pas à vous battre.

Lorsque vous faites un pari en utilisant un écart de points, il n’y a que trois résultats possibles. Vous pouvez gagner, perdre ou faire match nul.

Lorsque vous gagnez, vous récupérez votre mise initiale plus le montant que vous avez gagné.

Lorsque vous perdez, vous ne recevez rien en retour, ce qui entraîne une perte du montant de votre pari initial.

En cas d’égalité, dans la plupart des cas, vous récupérez votre pari.

Si vous êtes capable de parier 100 € pour gagner 100 €, il vous suffit de gagner 50 % du temps pour atteindre le seuil de rentabilité. Et vous pouvez gagner 50 % du temps en choisissant aveuglément les côtés de l’écart de points sur lesquels parier.

Le principal problème est que vous ne pouvez pas parier avec les paris sportifs sur une base égale. Vous devez miser plus que vous ne pouvez gagner. Il s’agit généralement de 10 %, donc vous devez parier 110 € pour gagner 100 €.

La plupart des parieurs sportifs ne peuvent pas dépasser ce supplément, appelé frais de paris, ou vigies. Si vous ne pouvez pas payer le supplément, vous devriez arrêter de parier sur le sport.

2 – Vous ne passez pas assez de temps sur les paris handicap

La raison principale pour laquelle la plupart des joueurs sportifs ne peuvent pas battre les vigies est qu’ils ne passent pas assez de temps sur les événements à handicap. Le problème, c’est que le simple fait de passer plus de temps ne suffit pas toujours. Les paris à handicap sont un réel défi à relever.

Voici ce que font la plupart des joueurs sportifs : ils regardent les lignes du livre des sports et soit ils parient sur leur équipe favorite, devinent rapidement sur quelle équipe parier, soit ils passent quelques minutes à regarder le classement et quelques statistiques, puis ils font un pari.

Toutes ces tactiques sont fondamentalement les mêmes que celles qui consistent à tirer à pile ou face ou à lancer des fléchettes pour choisir une équipe sur laquelle parier.

La raison pour laquelle vous avez deux choix est que si vous n’handicapez pas les matchs correctement, il n’y a aucune raison d’essayer de prendre un avantage. Vous n’obtiendrez un avantage de quelle que façon que ce soit que par une évaluation approfondie et en handicapant.

3 – Vous pariez sur tout

S’il est vrai que certains des meilleurs joueurs sportifs du monde placent des paris sur un large éventail d’événements sportifs, la vérité est que vous n’êtes probablement pas assez bon pour le faire. Vous ne pouvez pas faire des paris rentables sur tous les sports proposés par les paris sportifs.

Vous devez choisir un sport et/ou un domaine sur lequel vous concentrer si vous voulez avoir une chance réaliste de faire des bénéfices. Vous ne pouvez pas parier sur tout si vous voulez vraiment gagner.

De nombreux joueurs de paris sportifs sont ce que j’appelle des accros de l’action. Ils ont l’impression qu’ils doivent faire de l’action sur des jeux tous les jours, alors ils parient essentiellement sur tout.

Vous ne pouvez pas vous permettre d’être un drogué de l’action. Si l’action est plus importante que le gain, vous devriez simplement abandonner l’idée d’être un joueur de paris sportifs gagnant.

4 – Vous comptez sur la chance ou l’espoir

L’espoir et la chance sont deux des mots les plus dangereux qu’un joueur de paris sportifs puisse utiliser. Chaque fois que vous espérez que quelque chose se produise ou que vous comptez sur la chance, c’est un signe certain que vous devez soit arrêter de parier sur le sport, soit consacrer plus de temps à évaluer les jeux sur lesquels vous voulez parier.

Tous les parieurs espèrent avoir de la chance. Mais la plupart d’entre eux perdent. Oubliez l’espoir ou la chance. Les meilleurs parieurs sportifs n’ont jamais à compter sur l’espoir ou la chance, car ils développent des systèmes de paris sportifs qui les aident à s’assurer des profits à long terme.

5 – Vous refusez d’utiliser un fonds

Si vous n’utilisez pas de fonds dédiés pour toutes vos activités de jeux d’argent sportifs, vous devez soit commencer à en utiliser un immédiatement, soit arrêter de parier sur le sport.

Cette affirmation peut sembler sévère ou extrême, mais les parieurs professionnels utilisent un fonds de roulement. Les parieurs amateurs n’utilisent pas de fonds. Certains joueurs sportifs professionnels font des bénéfices, alors que très peu de joueurs amateurs en font.

L’utilisation d’un fonds dédié ne fera pas de vous un parieur rentable, mais c’est l’une des choses que vous devez faire si vous voulez vraiment gagner. Votre bankroll est un outil qui vous aide à gagner. Elle vous permet de suivre vos profits et vos pertes tout en vous aidant à déterminer le montant approprié des paris.

6 – La stratégie du poker est plus simple

Les joueurs de jeux d’argent ont trouvé des moyens de faire des bénéfices et il est possible de jouer aux jeux de casino en ligne et de gagner beaucoup d’argent sans trop d’effort, contrairement au paris sportifs. En effet, les paris sportifs sont l’un des moyens utilisés par certains joueurs professionnels pour faire des bénéfices ; mais ce n’est pas forcément le moyen le plus simple. Dans cette section et la suivante, vous allez découvrir deux options qui pourraient être meilleures que les paris sportifs.

La stratégie du poker est plus simple que celle des paris sportifs. Elle reste compliquée, et la plupart des joueurs ne se forment jamais assez pour être rentables, mais il est plus facile pour de nombreux joueurs d’apprendre à jouer au poker de base que d’apprendre à gagner dans les paris sportifs.

La vérité est que si vous êtes prêt à faire le travail et à y consacrer le temps nécessaire, vous pouvez utiliser n’importe lequel des trois domaines de jeu pour faire des bénéfices. Mais vous devez en choisir un et vous y tenir. Si les jeux de hasard sur le sport ne vous conviennent pas, pensez à vous concentrer sur le poker.

7 – Le blackjack est plus facile

Si les jeux d’argent et le poker ne vous conviennent pas, le blackjack pourrait être la solution. En fait, si vous pouvez apprendre quelques stratégies avancées de blackjack et comment vous en sortir, c’est une bonne raison pour arrêter de jouer au sport.

Le blackjack en argent réel est plus facile que de handicaper les événements sportifs et d’apprendre la stratégie du poker. Ce n’est toujours pas facile, mais si vous êtes prêt à y consacrer suffisamment de temps et de pratique, vous pouvez apprendre à gagner aisément au blackjack.

Il vous suffit d’apprendre trois choses pour être un joueur de blackjack gagnant.

Apprendre les règles

Apprendre la stratégie de base

Apprendre à compter les cartes

Les règles et la stratégie sont simples. Vous pouvez même obtenir une carte qui répertorie toutes les meilleures stratégies et l’utiliser lorsque vous jouez. Mais il ne faut pas longtemps pour mémoriser la stratégie du blackjack. Il ne reste plus qu’à apprendre à compter les cartes.

Vous pouvez trouver des articles sur le comptage des cartes ou lire un ou deux bons livres. Une fois que vous savez comment ça marche, il ne vous reste plus qu’à vous entraîner.

Conclusion

Faut-il arrêter de parier sur le sport ? En fin de compte, c’est une décision que vous allez devoir prendre. Si vous ne pariez pas encore de manière rentable sur le sport, êtes-vous prêt à faire ce qu’il faut pour changer vos résultats ?

Si vous n’êtes pas prêt à faire des changements, vous devriez probablement arrêter de parier sur le sport et trouver autre chose à faire. Le poker et le blackjack sont deux options que certains joueurs utilisent pour faire des bénéfices.

Si vous voulez toujours parier sur les événements sportifs après avoir lu les 7 raisons pour lesquelles vous devriez arrêter, il est temps de vous mettre au travail. Apprenez-en davantage sur les paris handicaps et commencez à y consacrer plus de temps et d’efforts. C’est la seule façon de commencer à gagner de l’argent en pariant sur des événements sportifs.