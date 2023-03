Genre musical très en vogue, la pop a envahi le monde entier et plaît à toutes les générations. Cette musique souvent rythmée et sensationnelle a été facilement adoptée par l’univers du sport si bien que es deux sont devenus indissociables. Comment la musique pop a influencé le monde du sport ? Trouvez nos explications.

L’histoire de la musique pop

L’histoire de la musique pop a commencé dans les années 50-60 en Angleterre. On utilisait à l’époque ce terme pour désigner toutes les musiques populaires (popular music), notamment le rock and roll ainsi que les nouveaux styles musicaux qui ont influencé les jeunes.

Mais avec l’évolution du rock and roll qui est devenu plus soft, la pop s’est transformée en une version plus adoucie marquée avec l’avènement des Beatles. Aussi, la pop music recouvre tout ce qui est commercial et populaire. Elle est devenue un mélange de style marqué par les plus grands hits de Michael Jackson, Madonna, Robbie Williams, etc.

La pop et le sport

Comme la musique exerce une influence positive sur la performance sportive, la pop fait partie intégrante du monde du sport. On entend souvent des hymnes sportifs interprétés par des groupes pop ainsi que des titres de musiques pop devenus des chansons emblématiques des supporters.

Lors des entraînements dans les salles de sport, pendant les séances d’aquagym ou pour animer des cours de fitness, les entraîneurs ont tendance à ajouter les meilleures chansons pop dans leur playlist. Ce sont à chaque fois des titres à succès.

La dance pop

La pop n’est pas uniquement un genre musical. Elle est souvent associée à une danse qui séduit immédiatement les gens. Avec les différentes collaborations des chanteurs et des chorégraphes, la dance pop est devenue très populaire. D’où l’apparition de différents styles de danse selon les rythmes de la chanson.

Si la dance-pop est considérée commerciale, l’influence des réseaux sociaux comme TikTok n’a fait que renforcer sa notoriété auprès des internautes. On distingue entre autres la danse hip-hop, l’electro pop ou encore le k-pop.

La pop et la mode

En plus d’être une musique d’influence, la pop est surtout classée comme l’un des styles les plus représentatifs au niveau de la jeunesse. Elle intervient dans l’industrie de la mode, plus particulièrement celle du streetwear visant un look sportif.

De nombreux spots publicitaires des grandes marques telles que Nike ou Adidas sont par exemple au rythme de la musique pop. De même, l’industrie des jeux s’en inspire comme on peut le voir avec certaines machines à sous de play n go sur le thème de la musique pop telles que NSYNC Pop.

Conclusion

Comme la pop est un genre musical qui a traversé différentes époques, elle a connu de grandes évolutions que ce soit au niveau du rythme et du style. Mais depuis son apparition jusqu’à aujourd’hui, cette musique exerce une influence sur les jeunes. Ce qui explique sa grande présence dans le monde du sport. Elle est devenue indissociable à des événements sportifs ou à des équipes de sport renommées dans le monde entier.