Offre de Stage : Assistant(e) Agent Sportif et Administratif – EKŌ Agency

EKŌ Agency

Agence de marketing sportif, spécialisée dans l’accompagnement de sportifs de haut niveau (athlétisme). L’agence est actuellement à la recherche d’un(e) stagiaire « Assistant(e) Agent Sportif et administratif ». Sous la direction de l’Agent Sportif, vous participerez à la gestion administrative de l’agence ainsi qu’au développement de la carrière et de l’image de chacun des sportifs représentés par l’Agent.

Missions

Gestion administrative des athlètes et compétitions

– Suivi administratif des compétitions (calendriers, athlètes concernés, frais, prize money, etc.)

– Inscription des athlètes aux compétitions

– Gestion logistique des déplacements des athlètes sur compétitions

– Gestion des signatures des contrats

– Suivi comptabilité et justificatifs et contact avec l’expert-comptable

– Facturation athlètes et compétitions

– Optimisation des process d’organisation

Développement de la carrière sportive des athlètes

– Suivi des activités sur les réseaux sociaux des athlètes

– Recherche de nouveaux sponsors et réalisation de présentations pour les réunions partenaires et athlètes

– Suivi des dotations équipementiers et produits des sportifs

Compétences et qualités personnelles

– Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

– Des compétences sur le Pack Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.) seront appréciées

– Maîtrise des réseaux sociaux

– Organisation, rigueur et autonomie

– Dynamisme et réactivité

– Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse

– Implication, force de proposition et bonne aisance relationnelle

– Esprit créatif

Niveau de formation : de BAC à BAC+5

Autres informations :

Localisation : Champigny-sur-Marne mais majoritairement télétravail

Durée du contrat : minimum 4 mois

Date de début prévue : dès que possible

Type d’emploi : Stage alterné possible mais pas de contrat d’alternance

Rythme : selon profil

Salaire : selon profil

Primes et bonus selon profil et projets

Les candidatures (CV accompagné d’une lettre de motivation) sont à envoyer à l’email team@eko-agency.com