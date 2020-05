COVID-19 – Nike dévoile une publicité pleine d’espoir avec « Never Too Far Down »

Alors que la planète commence à digérer la pandémie mondiale liée au COVID-19 et se projette dans « l’après », Nike dévoile sa dernière publicité « Never Too Far Down » pleine d’espoir.

Avec LeBron James en voix off, le spot met en scène quelques uns des plus grands ambassadeurs de la marque au swoosh (Tiger Woods, Serena Williams, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Naomi Osaka, Paul George…) se relevant de situations sportives désespérées.

« Désormais, nous nous battons pour quelque chose de plus grand qu’une victoire ou un titre. »

« Nous avons tous été sous-estimés et donnés perdants. Dans ces moments-là, nous avons eu la sensation que tout était fini. Mais c’est au moment où l’on ne nous donnait plus aucune chance que nous avons trouvé la force de continuer à nous battre. Puis nous avons fait ce que personne n’aurait imaginé. Pas même nous. Nous sommes revenus de l’impossible, après avoir été brisés. Nous avons trouvé une solution alors que tout semblait perdu. […] Désormais, nous nous battons pour quelque chose de plus grand qu’une victoire ou un titre. Mais si nous avons appris quelque chose du sport, c’est que même au plus bas, nous pouvons toujours remonter »

En deux jours, la vidéo enregistre plus de 76 millions de vues uniquement sur la chaîne YouTube de Nike.

