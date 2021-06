Cristiano Ronaldo « pointe du doigt » Coca-Cola, sponsor de l’UEFA Euro 2020, en conférence de presse

En marge de son entré en lice dans l’Euro 2020 avec le Portugal et le match contre la Hongrie, Cristiano Ronaldo s’est fait remarqué en conférence de presse. Le joueur portugais a en effet « pointé du doigt » Coca-Cola, l’un des sponsors officiels de la compétition.

C’est un geste qui fait évidemment parler depuis hier sur la planète football. Assis pour participer à une conférence de presse, Cristiano Ronaldo n’a pas apprécié se retrouver proche de deux bouteilles du célèbre soda rouge. CR7 a ainsi fait le ménage devant lui en écartant les bouteilles de Coca-Cola puis vantant l’eau.

Le géant américain le sait, il ne faudra pas mettre de l’huile sur le feu et faire profil bas car le Coca-Cola est bien évidemment loin d’être un produit sain. Le portugais ne devrait donc pas être sanctionné et l’UEFA ne devait donc faire aucun commentaire ou remontrance…

Si CR7 a été ambassadeur de marques comme KFC par le passé, le geste de la star, père de famille, est plutôt à saluer !

Coca-Cola, le sport comme vecteur de communication idéal

Pour s’acheter une image saine, Coca-Cola investit des millions dans le sport depuis de nombreuses années (Coupe du Monde de Football de la FIFA, Jeux Olympiques – CIO…) et participe financièrement à la tenue et à la réussite des plus grands évènements sportifs. Dans un monde idéaliste, les organisateurs des plus grandes compétitions peuvent-ils se priver à terme des millions de Coca, Pepsi et autres chaînes de restauration rapide à l’image controversée ? La réponse est non car aucune entreprise n’est parfaite. Nous pourrons toujours critiquer le produit vendu par telle ou telle société, la politique d’une entreprise vis à vis de ses salariés, les conditions de travail, les matières utilisées, l’impact écologique… Le sponsor parfait n’existe pas.

Pour revenir à Coca, le paradoxe est bien là. Son produit n’est pas forcément bon pour la santé, souvent critiqué, symbole de la montée de l’obésité notamment chez les adolescents, les adultes de demain. Mais ce problème de santé publique est plus global. L’activité physique, en plus d’une alimentation saine et équilibrée, est évidemment primordiale. Certes, l’investissement d’image et les opérations de communication ne sont jamais loin mais il faut souligner que Coca-Cola organise et soutient de nombreuses initiatives encourageant la pratique d’une activité physique. Les investissements du soda à différents échelons du sport sont au final « une bonne chose » pour le mouvement sportif.