David Bernard-Bret nommé à la tête du marketing de Discovery Sports

Hier, Discovery Sports a officialisé la nomination de David Bernard-Bret à la tête du marketing.

« En plus de diriger les fonctions de création et de brand marketing de Discovery Sports, David supervisera les équipes marketing pour les marques grand public et B2B de Discovery Sports à savoir Eurosport, Global Cycling Network (GCN), Global Mountain Bike Network (GMBN), Golf Digest, GOLFTV powered by PGA TOUR et Discovery Sports Events, ainsi que tous les programmes et contenus sport de discovery+ et les réseaux de télévision gratuits de Discovery en Europe. » précise le communiqué. « Plus récemment, David était Senior Director of Campaigns de Discovery Sports, dirigeant ainsi la création et la mise en œuvre de campagnes en amont et en aval, notamment celles déployée pour le service de streaming discovery+ et les chaînes de télévision d’Eurosport à travers l’Europe. Il a précédemment dirigé la stratégie de marque pour Eurosport, notamment le lancement de sa signature « Fuel Your Passion » en novembre 2015 qui a suivi la transformation plus large d’Eurosport suite à son acquisition par Discovery. »

Aujourd’hui, l’activité sportive de Discovery produit et distribue du contenu à 130 millions d’individus uniques par mois sur plus de 200 marchés et dans 20 langues avec en tête de gondole la chaîne Eurosport. « Nous avons établi une base solide en mettant en place le sport sur discovery+ et il y a une grande opportunité pour continuer d’attirer un public plus large ainsi que de nouveaux consommateurs sur nos plateformes et les aider à rester engagés par notre contenu primé » ajoute David Bernard-Bret.