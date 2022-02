L’UEFA officialise le déplacement de la finale de la Champions League 2022 au Stade de France

Ce matin, le Comité exécutif de l’UEFA tenait une réunion extraordinaire suite à la guerre en Ukraine.

La finale de l’UEFA Champions League 2022 initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie est officiellement déplacée en France au Stade de France. La date du samedi 28 mai à 21h00 est maintenue.

L’UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à organiser en France le match le plus prestigieux du football interclubs européen à un moment de crise sans précédent » précise un communiqué.

L’UEFA a également annoncé que les clubs russes et ukrainiens ainsi que les sélections nationales participant aux compétitions de l’UEFA devront jouer leurs matchs à domicile sur terrain neutre « jusqu’à nouvel ordre ».

Reste à savoir si le ballon adidas « Saint Petersburg 22 Final » continuera d’être utilisé pour la suite de la Ligue des Champions… Pour son design, la marque aux trois bandes s’était inspirée des « nuits blanches » de l’été à Saint-Pétersbourg.

Une officialisation qui vient confirmer l’information rapportée par le New York Times plus tôt dans la matinée.