Développement durable – Le Real Betis lance sa plateforme « Forever Green »

Ce jeudi, le Real Betis a présenté sa nouvelle plateforme « Forever Green » lancée pour préserver la planète.

La présentation s’est déroulée en direct, sur la chaîne YouTube de LaLiga Santander. Étaient réunis Sara Aagesen, la Secrétaire d’État espagnole à l’Énergie, Ángel Haro, le Président du Real Betis et enfin à distance Javier Tebas, President of LaLiga.

Forever Green – No planet No Football

Ce clip de présentation retrace les motivations de Forever Green : « We’re playing the most important match of our lives ». Forever Green est une plateforme ouverte aux entreprises et institutions voulant contribuer à la protection de la planète. Les entreprises signataires collaboreront avec le Betis pour réduire les émissions de carbone afin de combattre le changement climatique.

Le club et la Liga Santander lancent également un appel aux autres clubs voulant les rejoindre. À ce titre, le clip rappelle que ce combat se mène « Ensemble » (« Together » dans le clip).

Les 5 objectifs du programme

Pour le combattre, le Real Betis a défini les secteurs sur lesquels il souhaitait agir : mobilité, recyclage, changement climatique, nature et développement durable.

Concrètement le club s’engage à encourager ses spectateurs à privilégier les mobilités douces et à (mieux) recycler. À l’intérieur du Stade Benito Villamarin, le club a installé des éclairages LED. À l’avenir, ce seront des panneaux solaires qui seront installés pour être auto-suffisant en énergie. La billetterie est elle aussi concernée puisque le club a instauré des billets entièrement digitaux, utilisables sur smartphone.

Le gardien international chilien, Claudio Bravo, est intervenu pour féliciter cette action. « Nous avons beaucoup d’outils pour communiquer, pour éduquer et pour prendre soin de notre planète. […] Le football a cette capacité à être entendue et nous devons communiquer sur les gestes à adopter. »

Le Real Betis, un club engagé avec différents acteurs

Au delà de la création de cette plateforme, le club espagnol fut le premier club à rejoindre l’initiative des Nations Unies en faveur d’une neutralité carbone. Niclas Svenningsen, le manager de l’Action contre le changement climatique à l’ONU détaille la méthode pour le combattre : écouter les scientifiques, travailler ensemble et agir avec responsabilité.

Par ailleurs, le Betis se joint au programme lancé par Amazon « The Climate Pledge », visant lui aussi à une neutralité carbone d’ici 2040. À travers un clip diffusé lors de la présentation, Sally Fouts, Directrice du programme rappelle que « le sport a le pouvoir d’inspirer ».

Forever Green – Replay