Nike prend la parole autour de l’élection présidentielle américaine 2020 avec le spot « You Can’t Stop Our Voice »

A l’occasion de l’élection présidentielle américaine de 2020 opposant Donald Trump à Joe Biden et en pleine crise du COVID-19 et du mouvement « Black Lives Matter », Nike a décidé de poursuivre son engagement et ses prises de positions avec le spot « You Can’t Stop Our Voice ».

Pour encourager les américains à voter, la marque au swoosh souligne que l’on n’a pas besoin d’être une star planétaire pour avoir une voix qui compte et avoir un impact.

Un spot narré par l’actrice Regina King qui met en avant quelques athlètes Nike comme LeBron James, Naomi Osaka, Odell Beckham Jr., Sue Bird, Ja Morant, A’ja Wilson et Tim Anderson.