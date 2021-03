DHL prolonge avec la Formule 1

Aujourd’hui, la Formule 1 et DHL ont officialisé la prolongation de leur contrat de partenariat débuté en 2004.

Dans le cadre de ce nouveau contrat pluriannuel, DHL reste le partenaire officiel logistique de la F1 et bénéficiera d’une visibilité accrue sur les circuits dès cette saison 2021, notamment dans la ligne des stands.

En outre, DHL parrainera encore le ravitaillement le plus rapide (DHL Fastest Pit Stop Award) et le tour le plus rapide (DHL Fastest Lap Award).

Cette année encore, DHL oeuvrera principalement au transport des équipements des écuries pour les 23 Grands Prix de la saison 2021.

La logistique d’un Grand Prix de F1 avec DHL