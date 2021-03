Jeux Olympiques – Comcast « Founding Partner » de Los Angeles 2028

Aujourd’hui, Comcast a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec les Jeux Olympique de Los Angeles 2028. Le groupe média qui détient notamment NBC sera « Founding Partner » de l’olympiade américaine.

Outre ce contrat de partenariat avec LA28, Comcast a également annoncé l’extension de son partenariat avec Team USA jusqu’en 2028.

« Alors que nous cherchons à inspirer et à nous connecter avec la prochaine génération de fans à Los Angeles et dans le monde, nous partagerons des milliers d’histoires de sport, de créativité et d’inclusion » précise Casey Wasserman, président de LA28, dans un communiqué. « Comcast est le partenaire idéal pour donner vie à ces histoires et nous sommes impatients de travailler ensemble au cours des huit prochaines années pour créer un changement réel, durable et positif dans nos communautés. »

Pour rappel, Comcast a racheté NBCUniversal en 2011, le diffuseur américain des Jeux Olympiques jusqu’au moins 2032. Un contrat TV sur le cycle 2021-2032 de 7,65 milliards de dollars.

Avec cette officialisation, Comcast est le second partenaire majeur (Founding Partner) à rejoindre les rangs de Los Angeles 2028 après la compagnie aérienne Delta, contrat officialisé en mars 2020.