Droits Media : L’agence In&OutStories accompagne la FFHG dans son appel d’offres pour la Ligue Magnus

Il y a quelques jours, la Fédération Française de Hockey sur Glace a lancé une consultation pour la production, la diffusion digitale et les Droits Media et Betting des championnats nationaux (Synerglace Ligue Magnus, Division 1 et Division 2, Féminin Élite) mais aussi de la Coupe de France et des rencontres des Équipes de France, pour la France et l’International.

« Nous sommes heureux de lancer cette consultation qui s’inscrit dans une réelle dynamique pour le hockey français et la Synerglace Ligue Magnus et dans une volonté de croissance et de développement pour les prochaines années » explique Pierre-Yves Gerbeau, président de la Fédération Française de Hockey sur Glace, dans un communiqué. « La candidature pour accueillir les Championnats du monde de Hockey sur Glace en 2028 et les Jeux Olympiques d’Hiver de 2030 offrent autant de perspectives fortes pour le Hockey sur glace en France. »

La recherche porte pour le cycle 2024-2028 (4 saisons). L’agence In&OutStories conseille et accompagne la FFHG dans ce processus. Cette saison, la Ligue Magnus est diffusée sur Fanseat et Sport en France.