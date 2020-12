Droits TV – beIN SPORTS conserve la Premier League pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient jusqu’en 2025

Aujourd’hui, la Premier League a officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion avec beIN SPORTS jusqu’en 2025 pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Dans le détail, ce contrat est signé pour 3 saisons et concerne la période 2022-2025. Pour rappel beIN SPORTS est le diffuseur du championnat anglais sur ce marché depuis 2013. 24 pays sont concernés par ce contrat TV dont l’Arabie Saoudite, pays en froid avec beIN et le Qatar.

Selon plusieurs médias anglais dont The Times, le montant de ce nouveau contrat s’élève à 500 millions de dollars sur 3 saisons, une somme qui serait équivalente au précédent deal. Newcastle, dont le rachat par un fonds d’Arabie Saoudite tarde à se concrétiser, est le seul club des 20 de Premier League à avoir voté contre ce contrat.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat de longue date et de confiance avec la Premier League jusqu’en 2025. Cet accord démontre que les diffuseurs travaillent pour protéger leur propriété intellectuelle et font également tout leur possible pour protéger la valeur de leurs droits » commente Nasser Al-Khelaifi, président de beIN MEDIA GROUP, dans un communiqué.

L’intégralité des matchs de la Premier League seront diffusés en exclusivité par les chaînes beIN SPORTS, en arable et en anglais.