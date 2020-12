Handball – Des photos de supporters pour remplir les tribunes de Chambéry

Privé de ses supporters comme l’ensemble des équipes sportives professionnelles en raison des mesures de huis clos, l’équipe de handball de Chambéry a installé des photos de ses supporters dans les tribunes pour son dernier match de championnat de la saison à domicile.

Au total, les équipes du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ont installé quelques 250 visages de fans et partenaires dans les tribunes du Phare pour la réception d’Ivry. Une initiative qui était gratuite contrairement à d’autres menées par des clubs de football comme le Borussia Mönchengladbach en mai dernier.

Pour concevoir ces « avatars », la Team Chambé a fait appel à la société Zzimo Concept, partenaire du club de Lidl Starligue.

« Rendre le Phare aussi vivant que possible »

« Il nous paraissait important d’impliquer nos supporters pour ces derniers matchs, en les replaçant au cœur des tribunes autant que possible » nous précise le pôle communication et marketing du club. Depuis le premier match à huis clos le 15 novembre, le club a recouvert de jaune le Phare et installe également des ballon-emojis, les drapeaux des clubs de supporters et le tiffo « Chambé » face caméra. « L’idée était dès le début de ne pas se laisser aller à la morosité d’un huis clos et de rendre le Phare aussi vivant que possible. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chambéry Savoie Mont Blanc (@teamchambe)

Des dizaines et des dizaines de visages de supporters souriant, encourageant, criant… Cette 1ère victoire au Phare est la votre 💛🖤 Un grand merci à tous les participants à cette belle opération !#OnvousramèneauPhare#Ensemble #AllezChambé pic.twitter.com/jCq4NS41rI — Chambéry Savoie Mont Blanc (@TeamChambe) December 12, 2020

