Droits TV – La Jupiler Pro League s’exporte à l’international (dont la France) grâce à Mediapro

Hier, le championnat de football belge de première division, la Jupiler Pro League, a annoncé la signature de contrats de diffusion en dehors de ses frontières et confirme sa volonté d’exposition internationale.

En partenariat avec Mediapro, en charge de la distribution internationale du championnat, la Jupiler Pro League et Eleven Sports ont signés avec les plateformes de streaming internationales MyCuJoo et OneFootball pour la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. La semaine dernière, un accord a également finalisé avec ESPN.

« Grâce à l’accord conclu avec MyCujoo, OneFootball et LIVENow, tous les matchs de la Jupiler Pro League peuvent désormais être suivis en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Autriche, en Suisse, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Scandinavie et en Irlande » précise le communiqué. « L’offre sur les deux plateformes sera gratuite jusqu’aux Playoffs, après quoi elle deviendra payante. »

« Dans le cadre de notre projet de Home of Belgian Football, nous voulons offrir au football belge une visibilité internationale encore plus large. Les accords avec MyCujoo, OneFootball et LIVENow, font partie intégrante de cette stratégie que nous partageons avec la Pro League » ajoute Guillaume Collard, Managing Director ELEVEN Belgique et Luxembourg et Chief Rights Acquisitions Officer Eleven Sports Group. « Nous voulons également continuer à répondre aux changements en termes de consommation de sport chez les amateurs de sport. Plus numérique, plus fragmentée. Les accords conclus vont également dans ce sens. »

Pour la France, c’est OneFootball a acquis les droits de retransmission de la Jupiler Pro League. Les neuf rencontres de chaque journée de championnat seront diffusées gratuitement sur OneFootball dès ce vendredi soir.