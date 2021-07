Droits TV – La Premier League en exclusivité sur Canal+ sur le cycle 2022-2025

Alors que l’incertitude règne encore sur les droits TV de la Ligue 1 et notamment le lot 3, Canal+ a officialisé la signature d’un nouveau contrat exclusif avec la Premier League sur le cycle 2022-2025.

A partir de la saison prochaine, Canal+ redeviendra le diffuseur exclusif du championnat anglais. Pour la saison à venir, la chaîne cryptée partagera à nouveau la saison avec RMC Sport dans le cadre d’un contrat signé en 2019.

Pour le prochain cycle 2022-2025 et avec l’absence des affiches de la Ligue 1 sur ses antennes désormais chez Amazon, Canal+ conserve un des principaux droits sportif premium en France. Pour rappel, Canal+ diffusera également les 2 meilleures affiches de l’UEFA Champions League lors de chaque journée dès cette saison.

« CANAL+ est fier d’avoir renouvelé les droits du championnat anglais dans son intégralité, soit 380 matchs par saison. Toutes ces rencontres seront à suivre sur les chaînes CANAL+, ainsi que sur myCANAL, et notamment la chaîne digitale CANAL+ PREMIER LEAGUE » précise le communiqué. « Le Groupe CANAL+ poursuit son développement à l’international avec également l’acquisition des droits exclusifs de la Premier League en intégralité à compter de la saison 20222023 en République tchèque et Slovaquie, où le Groupe CANAL+ est leader de la télévision payante. »

Actuellement, l’abonnement à Canal+ et le pack sport+ (Canal+ sport, beIN SPORTS, Eurosport, Infosport+, abonnement numérique L’Equipe,…) est proposé à 41,99€ par mois pendant 2 ans + 50€ offerts.

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir acquis les droits de retransmission en exclusivité de la Premier League pour CANAL+ en France, pour trois saisons supplémentaires. C’est avant tout un grand plaisir pour nos abonnés qui plébiscitent largement ce championnat. Ils profiteront ainsi, jusqu’en 2025, d’un spectacle exceptionnel, avec parmi les plus grands clubs et joueurs de la planète, sur tous leurs écrans » ajoute Maxime Saada, Président du directoire de CANAL+. « A partir de la rentrée, la Premier League viendra s’adosser aux deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions, à la plus belle rencontre d’Europa League, ainsi que le TOP14, la Formule 1, ou encore le MotoGP, diffusés en intégralité sur CANAL+. Et pour la première fois, notre partenariat avec la Premier League s’étendra à la République Tchèque et à la Slovaquie, une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement international du groupe CANAL+, qui compte désormais plus de 22 millions d’abonnés dans le monde dont 14 millions hors de France. »