Offre de Stage : Assistant Chargé d’étude Insight & Opinion – Nielsen Sports

STAGIAIRE ASSISTANT CHARGÉ D’ÉTUDE INSIGHT & OPINION – Poste basé à Bezons (95) – arrêt Pont de Bezons (Tramway T2)

Leader en France et dans le monde, Nielsen Sports, une division de Nielsen Media, est le leader mondial indépendant du conseil et de l’évaluation du marketing sportif auprès des acteurs-clés du secteur. En combinant ses solutions permettant d’évaluer l’efficacité du sponsoring et ses données sur les fans de sport avec la compréhension exhaustive du comportement des consommateurs et leur consommation média de Nielsen, Nielsen Sports offre un positionnement unique pour aider les entreprises à optimiser leur réussite commerciale.

Dans le cadre de son développement, Nielsen Sports France recherche un(e) stagiaire Assistant chargé(e) d’étude Insight & Opinion. Au sein du département Client Services, vous serez amené(e) à travailler sur les problématiques marketing / communication / business des grands annonceurs du sport, des institutions sportives, des organisateurs d’événements ou des médias.

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité d’un Senior Account Manager, vos missions sont les suivantes :

Accompagnement sur l’ensemble des étapes d’une étude :

Set up du questionnaire et suivi de la phase de recueil des données

Vérification des données recueillies et réflexion sur les cibles d’analyse

Mise en forme et interprétation des résultats (en français et anglais)

Rédaction des synthèses et participation à l’élaboration des recommandations marketing

Contact permanent avec les interlocuteurs sur le projet (équipes Nielsen Sports, prestataires,…)

Support sur les activités des autres pôles de Nielsen Sports France : Media Evaluation (analyse des données médias), Digital et Consulting

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES SOUHAITÉES

Etudiant(e) Bac+5, école de commerce ou universités (spécialisation marketing, études…)

Une première expérience dans un institut d’études ou à travers des cas d’école pertinents serait un plus

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Parfaite maîtrise des outils informatiques (Excel et Powerpoint notamment)

Grande rigueur, autonomie et dynamisme

Esprit analytique et excellente capacité de synthèse

Anglais courant impératif

Bon relationnel

Aisance rédactionnelle

Très bonne connaissance du sport et du marketing sportif

DURÉE ET INDEMNITÉS

Stage conventionné à partir de début septembre 2021 pour une durée de 6 mois

Indemnisation : 600€ à 800€ selon profil + remboursement 50% du titre de transport

Télétravail partiel à prévoir (sous conditions)

Pour postuler, veuillez adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation), en précisant la référence du poste, directement à l’adresse suivante : nielsensports.stage@nielsen.com