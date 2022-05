Droits TV : TF1 et M6 vont se partager 25 matchs en clair de l’UEFA Euro 2024

Hier, les Groupes TF1 et M6 ont officialisé l’acquisition de 25 matchs en clair de l’UEFA Euro 2024 qui se disputera en Allemagne.

Dans le détail, les 25 matchs concernés seront 13 matches de poule dont le match d’ouverture et les matchs de l’Équipe de France, 5 huitièmes de finale, 4 quarts de finale, Les 2 demi-finales et la finale.

Selon le journal L’Equipe, les deux chaînes vont payer un total de 55 millions d’euros, « soit 5M€ de plus que pour la dernière édition, où elles avaient disposé de 22 matches. » Reste à savoir comment TF1 et M6 se partageront les 25 matchs en clair et si un diffuseur se positionnera pour l’intégralité de la compétition en payant. Ces dernières années, c’est beIN SPORTS qui diffusait l’UEFA Euro en intégralité sur ses antennes.

Un accord également pour la Ligue des Nations 2022

Outre cet accord pour l’UEFA Euro 2024, les deux chaînes TF1 et M6 ont également officialisé la signature d’un accord concernant la diffusion des 6 prochains matchs de l’Equipe de France en Ligue des Nations 2022. Les deux chaînes diffuseront chacune trois rencontres.

Toujours selon L’Equipe, les 6 matches de Ligue des Nations 2022 seront facturés 2,9 millions d’euros l’unité, « soit 600 000€ de moins que dans le contrat précédent ». Des accords de court terme donc puisque l’appel d’offres global 2022-2028 de fin d’année dernière avait été infructueux, poussant les acteurs à conclure en gré à gré. Pour rappel, fin avril, les actionnaires du groupe M6 ont donné leur feu vert à une fusion avec TF1.

« Nous nous réjouissons de ce nouvel accord qui prolonge notre partenariat historique avec l’Equipe de France de Football et traduit notre ambition d’offrir en clair et au plus grand nombre une exposition majeure du meilleur du football européen, via la retransmission de la Ligue des Nations et dans la perspective de l’ UEFA Euro 2024 et la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, dont le groupe sera le diffuseur exclusif en clair » précise François Pellissier, Directeur Général Adjoint Sport et Business du Groupe TF1, dans un communiqué. « De surcroît, le Groupe TF1 est très fier d’être également le diffuseur exclusif en clair de l’UEFA Euro féminin 2022 qui se déroulera du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre. »

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici