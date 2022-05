Les smartphones OPPO accueillent Kimpembe et Domingo comme nouveaux ambassadeurs aux côtés de Gaël Monfils

A quelques semaines du début de l’édition 2022 de Roland-Garros dont elle est partenaire, la marque de téléphones OPPO dévoile une nouvelle team d’ambassadeurs.

Pour la troisième année, Gaël Monfils sera l’un des visages d’OPPO. Le tennisman français est rejoint cette année par le joueur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe et le streamer Twitch Domingo.

« Accéder à un nouveau public et renforcer notre engagement dans le domaine du sport et de l’esport »

Pour mettre en scène ses 3 ambassadeurs, le constructeur de smartphones lance la campagne « Le Beau Geste ».

« Ces trois figures françaises emblématiques du sport et du gaming se mettront en scène dans leurs domaines respectifs pour illustrer cette campagne Le Beau Geste. Plusieurs contenus vidéos seront lancés en media, social media et lors de mises en avant exceptionnelles chez les partenaires commerciaux de la marque. Des plus beaux souvenirs sportifs aux défis lancés à des freestylers de leurs domaines rythmeront la campagne tout au long de l’année. » explique un communiqué.

« Nous sommes fiers d’accueillir ces deux nouveaux ambassadeurs, venant compléter l’équipe OPPO aujourd’hui dignement représentée par Gaël Monfils. Domingo et Presnel Kimpembe nous permettent d’accéder à un nouveau public et de renforcer notre engagement dans le domaine du sport et de l’esport. » ajoute Julian Clobus, Directeur Marketing et Communication chez OPPO France. « Le sport, l’art, la technologie, soucieux d’inspirer les jeunes talents et de faire vibrer les fans, nous continuons notre engagement pour que nos collaborateurs, nos partenaires, nos utilisateurs vivent plus fortement encore leurs passions avec OPPO. »

