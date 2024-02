Droits TV – Un contrat à 7,8 milliards de dollars entre ESPN et la NCAA pour les playoffs du championnat universitaire de football américain ?

Selon The Athletic ou encore The Associated Press, ESPN va conserver les droits de diffusion des Playoffs du championnat universitaire de football américain jusqu’en 2032 contre 7,8 milliards de dollars.

Selon The Athletic, ESPN s’apprête donc à signe une prolongation de 6 ans pour 7,8 milliards de dollars. Déjà diffuseur des playoffs de College Football, ESPN verserait en moyenne 608 millions de dollars à la NCAA pour les deux dernières années du contrat qui court jusqu’en 2026. Un montant qui devrait donc désormais atteindre les 1,3 milliard de dollars par an en moyenne si le contrat venait a être signer et les montants confirmés.

Un nouveau contrat qui confirmera la place de leader d’ESPN dans le football américain universitaire. La chaîne avait d’ailleurs annoncé l’arrivé de l’ancien entraîneur des Crimson Tide de l’Alabama, Nick Saban, en tant qu’analyste pour l’émission GameDay.

