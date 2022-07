Rugby – Mobilize (Renault Group) devient le premier sponsor maillot du XV de France féminin

Hier en fin de journée, la Fédération Française de Rugby (FFR) a officialisé l’arrivée de Mobilize comme premier sponsor maillot du XV de France féminin.

Dans le détail, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités devient partenaire du rugby féminin et le partenaire principal de l’Equipe de France féminine (contrat de deux ans).

« Cet engagement de Mobilize s’inscrit dans le cadre du partenariat de Renault Group avec la Fédération Française de Rugby » précise le communiqué de la FFR. La Fédération nous précise que ce contrat a bien fait l’objet d’un apport financier supplémentaire dont le montant contribuera à mener des actions en faveur du développement du rugby féminin en général.

👕 Première historique pour le #XVdeFrance Féminin ! Mobilize, partenaire majeur du Rugby Féminin et partenaire principal du #XVdeFrance Féminin sera présent sur le maillot des Bleues, notamment pour les 2 matchs face à l’Italie les 3 et 9 septembre.#NeFaisonsXV pic.twitter.com/GutN3PSVyl — France Rugby (@FranceRugby) July 27, 2022

« Je suis enthousiaste et fière que Mobilize accompagne les joueuses de l’équipe de France de Rugby dans les grands enjeux qui les attendent. Leur engagement et leur détermination sont un exemple pour nous tous, hommes et femmes. Challenger le statu quo et impulser le changement sont des valeurs qui sont chevillées au corps de toutes les équipes Mobilize. Et je sais à quel point le rugby et le rugby féminin sont portés par ces valeurs. » explique Clotilde Delbos, Directeur général de Mobilize, dans un communiqué.

Avec des services pour le grand public et les entreprises, Mobilize mise sur les véhicules électriques et propose de l’autopartage, du service VTC, de la location…

Pour rappel, Altrad est le sponsor maillot du XV de France Masculin depuis 2018.

En 2016, la Fédération Française de Rugby avait lancé la « révolution » d’un sponsor sur le maillot des équipes de France avec l’équipe des -20 ans et un contrat avec BMW.