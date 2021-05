Emmanuel Macron lance le « Pass’Sport », Tony Parker et Laure Boulleau en ambassadeurs de l’allocation de rentrée sportive de 50€

Hier, le Président de la République Emmanuel Macron a officiellement lancé le « Pass’Sport », une mesure de relance destinée au secteur sportif associatif.

Dans le détail, l’Eat soutiendra la prise de licence dans un club à la rentrée 2021 avec une aide financière de 100 millions d’euros.

D’un montant de 50 euros, le « Pass’Sport » s’inscrit comme une allocation de rentrée sportive destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Au total, 5,4 millions d’enfants seront éligibles au Pass’Sport.

Tony Parker et Laure Boulleau Ambassadeurs du Pass’Sport

Pour accompagner le lancement de cette initiative et encourager la jeunesse à retrouver le chemin des associations sportives, le chef de l’Etat, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports et Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports ont décidé de s’appuyer sur Tony Parker et Laure Boulleau comme Ambassadeurs du « Pass’Sport ».

https://twitter.com/laureboulleau/status/1395102286804885504

Nous y sommes !

Derrière les masques, la joie sur les visages des jeunes cet après-midi. Oui le sport reprend. Et il reprend de plus belle avec le Pass Sport. Avec @LaureBoulleau, nous sommes fiers de le porter ! Merci au Président @EmmanuelMacron de rendre le sport accessible. pic.twitter.com/I0ktPOMOKT — Tony Parker (@tonyparker) May 19, 2021