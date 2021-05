Euro 2020 – Quelle agence se cache derrière le clip de la liste des Bleus de Deschamps interprété par Youssoupha

Au lendemain de l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l’UEFA Euro 2020, la Fédération Française de Football a partagé le clip « Ecris mon nom en Bleu, crie mon nom en Bleu ».

Ce n’est pas officiellement un hymne, d’ailleurs la FFF ne l’a pas pensé comme ça. Le clip animé accompagné des lyrics du rappeur Youssoupha est une collaboration pour illustrer la liste du sélectionneur. Mais en 24H, la vidéo de 2 minutes 07 secondes a fait énormément parler. De nombreuses critiques, positives et négatives, sont venues alimenter le débat sur les réseaux sociaux autour du clip rapidement baptisé « l’hymne des Bleus pour l’Euro 2020 ».

Derrière ce spot digital, on retrouve l’agence Green Garden Digital qui a travaillé sur la réalisation et la production. Précisons que c’est la FFF qui a choisi l’artiste Youssoupha pour réaliser la voix off. Un travail finalisé le lendemain matin de l’annonce par les équipes de l’agence.

En 24H, le clip a notamment enregistré plus d’un million de vues sur Twitter. Un record pour une présentation de liste des Bleus bien évidemment aidée par le retour de Karim Benzema.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1394979741799702529