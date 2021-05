La MLS et Twitter lancent l’activation « Jersey Swap »

Le week-end du 29 mai, la Major League Soccer (MLS) et Twitter vont proposer une activation qui permettra à certains supporters de pouvoir participer au traditionnel échange de maillot d’après-match et recevoir celui porté par l’un des joueurs de leur équipe favorite.

Baptisée « Jersey Swap », cette activation n’est en réalité pas un véritable échange en tant que tel mais uniquement une possibilité de remporter un maillot de match porté par un joueur.

Pour participer, la MLS et Twitter invitent chaque communauté de fans des franchises à designer au travers du hashtag #JerseySwapEntry une personne qui doit être honorée pour ses actions sociétales.

https://twitter.com/MLS/status/1395397829737295874

Précisons que pour cette journée du championnat MLS, les franchises porteront un maillot spécial PRIMEBLUE conçu par adidas, l’équipementier de la ligue, à partir de plastiques recyclés provenant des océans.

Turning threat into thread. For the oceans.

Primeblue jerseys, made with Parley Ocean Plastic, raising awareness for environmental issues and helping create sustainable communities. #GreenerGoals pic.twitter.com/D7UgDjIM8V

— Major League Soccer (@MLS) May 20, 2021