F1 – Fred Vasseur nouveau Directeur Général de la Scuderia Ferrari

Ce matin, Ferrari a officialisé la nomination de Fred Vasseur au poste de directeur général de la Scuderia Ferrari.

A ce poste, le français qui était jusque là le CEO de l’écurie Alfa Romeo F1, succède à Mattia Binotto. « Je suis vraiment ravi et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que Team Principal. En tant que passionné depuis toujours de sport automobile, Ferrari a toujours représenté pour moi le summum du monde de la course. J’ai hâte de travailler avec l’équipe de Maranello pour honorer l’histoire et l’héritage de la Scuderia et ravir nos Tifosi du monde entier » explique Fred Vasseur dans un communiqué.

Le français, qui a pris la pose pour la première photo officielle, montre Richard Mille au poignet gauche, prendra ses nouvelles fonctions à partir du 9 janvier 2023. Pour le remplacer chez Alfa Roméo, Sauber Group a recruté Andreas Seidl qui était en poste chez McLaren. Ce dernier est remplacé par Andrea Stella qui travaillait déjà au sein de l’écurie.

Pour la saison 2023, la Scuderia sera emmenée par les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.