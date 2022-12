20 idées de cadeaux de Noël 2022 aux couleurs des clubs de la Ligue 1 Uber Eats

Chaque année, la même tannée. Noël approche, vous n’avez pas forcément le temps (ni l’envie), mais il faudra trouver des idées cadeau pour vos proches.

Cette année encore, nous vous accompagnons dans cette « corvée » annuelle en vous proposant une sélection des cadeaux, parfois insolites, proposés par les clubs de Ligue 1 Uber Eats.

Le Pyjama de Noël PSG

Pendant cette période hivernale, la chose qu’on préfère, c’est rester dans son lit à voir des séries et des films. Les fans du PSG pourront désormais le faire avec un pyjama aux couleurs du club. D’apparence confortable, il paraît qu’il évite les cauchemars d’élimination prématurée en Ligue des Champions.

Prix de vente : 30 euros

Les boules de Noël Olympique de Marseille

Dans la tradition marseillaise, les boules ont une place à part entière. Avec celle-ci, les supporters de l’OM ne pourront pas jouer avec, mais plutôt décorer leur sapin. 4 boules aux couleurs des Phocéens, comme pour rappeler le classement du club en Ligue 1 en cette trêve hivernale.

Prix de vente : 14,90€

Et celles de l’Olympique Lyonnais…

A Lyon aussi, la tradition des boules (lyonnaises) est forte. L’OL propose une collection de boules de pétanque en association avec la marque OBUT.

Prix de vente : 54,90€ la triplette

Le Bombers du Stade Rennais

« Take my breath away ! ». Sur ce coup-là, le Stade Rennais se la joue « Tom Cruise » et propose un bombers avec le logo du club brodé sur la manche droite.

Prix de vente : 120 euros

Le slip du Super Montpelliérain

Vous supportez le MHSC, mais vous avez un peu trop honte en ce moment ? Pas de problème, on a trouvé une solution idéale pour vous. Acheter ce magnifique boxer aux couleurs de club pour continuer à supporter l’équipe sans que personne ne le voit, ou presque.

Prix de vente : 14,90€

La montre du Racing Club de Strasbourg

Strasbourgeoise, Strasbourgeois, attention ! On a trouvé l’accessoire essentiel du supporter. Un « mélange de performance et d’élégance » nous dit même le club. Une montre en collaboration avec Pierre Lannier, l’horloger officiel du club.

Prix de vente : 239€

Le savon des Merlus

Imaginez l’odeur d’un merlu tout frais, tout juste péché et prêt à être dégusté. Vous en rêvez ? Voilà un savon spécial FC Lorient pour sentir bon le merlu la fleur d’oranger ! Si c’est ça le secret des joueurs pour se placer à la surprenante 5ème place du championnat, certaines équipes devraient l’utiliser !

Prix de vente : 9,90€

Le lifestyle à la Lilloise

Partenaires depuis sept saisons, le LOSC et New Balance ont lancé il y a quelques mois une nouvelle paire de sneakers exclusive : la « NB 574 LOSC », disponible en série limitée.

Prix de vente : 109,99€

La cuvé du Stade de Reims

Prix de vente : 49,95€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les chaussons « Riri Junior » du FC Nantes pour garder les pieds des enfants au chaud

Prix de vente : 20€

La planche a découper d’Anger SCO pour les apéros

Prix de vente : 14€

Le biberon « Mefi » de l’OGC Nice

Prix de vente : 15€

Le bus en bricks du Stade Brestois

Prix de vente : 22,90€

Un maillot retro « UEFA CUP 86/87 » pour se remémorer le glorieux passé du Téfécé

Prix de vente : 60€

La veste Kamo de l’AC Ajaccio pour frimer

Prix de vente : 75€

Le bonnet de Noël pour enfant de l’AJ Auxerre

Prix de vente : 20€

Le sac à dos AS Monaco « Drôle de Monsieur »

Pour la première fois, l’AS Monaco et la marque française de prêt-à-porter « Drôle de Monsieur » se rencontrent pour une collaboration inédite. L’une des pièces est ce sac à dos aux couleurs de la French Riviera, DDM et Monaco.

Prix de vente : 60€

Le Footshake ESTAC

Découvrez le FOOTSHAKE, objet connecté qui propose un jeu « Phygital ». A vous de défier vos amis, votre famille ou encore des inconnus à travers le monde entier par le biais de concours de jongle. Le FOOTSHAKE est relié directement par une application à télécharger sur votre smartphone disponible sur AppStore et GooglePlay.

Prix de vente : 18€

Le Bob lampe de mineur du RC Lens

Prix de vente : 14,90€

Le décapsuleur Clermont Foot 63

Prix de vente : 5€

