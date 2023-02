Super Bowl 2023 – Une audience moyenne de 113 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis

Ce dimanche, le Super Bowl 2023 a une nouvelle fois enregistré de très fortes audiences aux Etats-Unis.

Selon les premières études de Nielsen Media Research Fast National data et Adobe Analytics, l’audience moyenne de ce Super Bowl LVII est de 113 millions de téléspectateurs.

Un chiffre qui comprend les audiences de la chaîne FOX, FOX Deportes (espagnol) et le digital/streaming (FOX et les propriétés NFL).

Cette finale remportée par les Kansas City Chiefs face aux Philadelphia Eagles (38-35) devient ainsi le 3ème programme TV le plus regardé de l’histoire aux USA. Au total, ce sont 182,6 millions de téléspectateurs qui ont vu en partie ce Super Bowl 57 sur FOX ou FOX Deportes.

Evènement dans l’évènement, le concert donné à la mi-temps par Rihanna, le Apple Music Super Bowl Halftime Show, a enregistré une audience moyenne de 118,7 millions de téléspectateurs en TV (FOX et FOX Deportes) et digital (FOX et propriétés NFL), soit la deuxième meilleure performance de l’histoire après Katy Perry en 2015.

Des chiffres qui devraient être affinés tout au long de la semaine par les principaux intéressés. Reste à savoir si les annonceurs qui ont payé jusqu’à plus de 7 millions de dollars pour 30 secondes de publicité seront ravis. Pour revoir les publicités de ce Super Bowl 2023, rendez-vous ici.

et en France ?

En France, c’est la chaîne L’Equipe qui diffusait le Super Bowl pour la troisième année consécutive. Pour cette édition 2023, la finale de NFL a enregistré un pic à 380 000 téléspectateurs et le show de la mi-temps une audience moyenne à 220 000 téléspectateurs. Des chiffres en diminution sur le diffuseur en clair ces dernières années (398 000 téléspectateurs en moyenne en 2021) et qui ne prennent pas en compte les audiences de beIN SPORTS qui diffuse également l’évènement depuis de nombreuses années.

