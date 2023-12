Le PSG et Toulouse FC se lancent sur WhatsApp

Il y a quelques jours, le Toulouse Football Club a annoncé son arrivée sur WhatsApp avec le lancement d’un « channel ». Aujourd’hui, c’est au tour du Paris Saint-Germain d’officialiser son arrivée sur la messagerie.

« Le TéFéCé devient donc officiellement le premier club de Ligue 1 Uber Eats à investir cette plateforme, fidèle à sa volonté d’être à l’avant-garde des sujets de transformation. Pourquoi WhatsApp ? Parce que c’est le réseau le plus transversal en terme d’utilisateurs : des plus jeunes jusqu’à nos aînés. Ce qui nous permettra à terme de toucher plus largement notre communauté quand les réseaux existants sont plus segmentants » explique le téfécé. « Nous suivre sur WhatsApp, ce sera la garantie de découvrir tous les jours les actualités et contenus qu’il ne fallait surtout ne pas manquer avec évidemment quelques exclusivités que vous découvrirez au fur et à mesure ! Le rendez-vous quotidien, c’est à 18h00 ».

De son côté, le PSG, 4ème club de sport le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux, proposera également à ses supporters du contenu sur les coulisses du club désormais désigné comme « le club de la nouvelle génération ».

« Le lancement officiel du channel Whatsapp du Paris Saint-Germain renforce l’offre numérique du Club. WhatsApp, avec sa portée mondiale et son interface intuitive, constitue une plateforme unique pour connecter ses fans sur tous les continents de manière instantanée » précise Anthony Baca, Directeur du digital et des médias du Paris Saint-Germain, dans un communiqué. Nous élargissons ainsi notre capacité à partager nos contenus et nos actualités, renforçant le lien entre le Paris Saint-Germain et sa communauté mondiale de supporters ».

Il y a quelques semaines, l’écurie Mercedes F1 annonçait la signature d’un partenariat avec la célèbre messagerie avec une visibilité associée.

A lire aussi