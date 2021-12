Face à la polémique, Mercedes AMG Petronas F1 Team et Kingspan stoppent leur partenariat

Ce mercredi et à quelques jours du dernier Grand Prix décisif à Abu Dhabi pour le titre de Champion du Monde 2021 de Formule 1, l’écurie Mercedes AMG Petronas F1 Team et Kingspan ont officialisé la fin de leur partenariat débuté la semaine dernière.

« Nous sommes conscients des sensibilités soulevées ces derniers jours et nous avons donc convenu conjointement qu’il n’était pas approprié de poursuivre notre collaboration pour le moment » précise le communiqué de Kingspan.

Au Royaume-Uni, la société de produits isolants est associée à l’incendie de la Grenfell Tower survenue en juin 2017. Suite à l’annonce du partenariat la semaine dernière, les représentants des familles des victimes s’étaient exprimés négativement sur ce contrat, critiquant notamment le choix de l’écurie. Le gouvernement avait également remis en cause cet accord sponsoring.

« On a beaucoup écrit à ce sujet ces derniers jours et par respect pour nos clients et toutes les personnes qui travaillent pour nous, nous pensons que nous devons répondre. Nous n’avons joué aucun rôle dans la rénovation de la tour Grenfell. Cependant, notre entreprise Kingspan Insulation UK est un participant essentiel à l’enquête sur la tour Grenfell et soutient pleinement le travail de l’enquête » ajoute Kingspan.

Face à la polémique, les deux parties ont donc décidé de stopper leur partenariat. Lors du dernier Grand Prix en Arabie Saoudite, le logo Kingspan était visible sur les monoplaces de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

The Mercedes-AMG Petronas F1 Team and Kingspan today announced that they have mutually agreed to end their partnership with immediate effect. pic.twitter.com/NiQjvX5BIh

I’m sure the families who lost loved ones in the Grenfell Fire are really pleased that you’re excited about your partnership with a company who lied about the safety of their products that played a huge part in the disaster! Well done @MercedesAMGF1 👏🤬 pic.twitter.com/Br8Y2MlPkG

